Covid, Meloni "No alla proroga dello stato di emergenza"

ROMA (ITALPRESS) - "Non sono d'accordo con la proroga dello stato d'emergenza. Uno stato d'emergenza che dura più di due anni è un controsenso logico e linguistico, sono più di due anni che siamo in questa situazione, non è più emergenza, credo si debbano ripristinare i diritti democratici, mi pareva che sulla difesa della Costituzione fossimo tutti d'accordo". Lo ha detto la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, ospite del Corriere.it. "No vax e no green pass sono due cose diverse, io sono vaccinata - ha aggiunto -. La cosa più efficace per convincere gli scettici era mettere nero su bianco che il governo è pronto a indennizzare in caso di problemi legati al vaccino". (ITALPRESS). ror/sat/red 14-Dic-21 16:21