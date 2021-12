Lavoro, Sabbadini: istituire authority per intervenire sulle discriminazioni di genere

"Una Authority che intervenga sulle discriminazioni di genere, con la funzione di combattere il monopolio maschile del potere proprio come si fa in economia''. È la proposta sul tema gender gap e lavoro che ha lanciato oggi la direttora centrale Istat Linda Laura Sabbadini in un'intervista su Economy. ''È una vecchia proposta di Lella Golfo ripresa poi da Emma Bonino'' spiega Sabbadini, ''quello che non si riesce a capire è che le 'quote' sono importanti ma da sole non bastano. Serve fare quello che normalmente si fa in economia, dove il monopolio viene combattuto attraverso un'Authority. Io non capisco perché non si debba combattere analogamente il monopolio maschile del potere".

Sul Ddl 'Gender pay gap' di recente approvato in Senato, la Sabbadini sostiene nell'intervista rilasciata ad Economy che "sì, è importante perché le imprese dovranno darsi degli obiettivi sulla questione parità salariale e rendere trasparente la situazione al proprio interno. Ma una legge non può risolvere di per sé il problema, perché la parità salariale non si raggiungerà mai se non si eliminano gli ostacoli di cui abbiamo detto. Man mano che aumenta l'anzianità, ad esempio, cresce la divergenza tra i salari degli uomini e quelli delle donne. Per un uomo la nascita di un figlio non crea un ostacolo. Per una donna invece significa allontanarsi dal lavoro e magari prendere il part-time quando si rientra e finché il bambino non cresce. Una donna che ha figli inoltre ha più difficoltà ad andare in missione. Per cui verso quella donna si investirà meno in termini di formazione continua, rispetto a un uomo. Come si può capire, nel corso della vita lavorativa delle donne c'è un cumulo di svantaggi che ritardano lo sviluppo della carriera.Svantaggi i cui effetti si ripercuotono anche in termini di una pensione che per una donna spesso si riduce del 30-40% rispetto a quella di un uomo".

Sugli effetti della legge Golfo-Mosca, sulle quote rosa nei CdA delle società quotate, che quest'anno ha compiuto 10 anni, la direttora Istat commenta con Economy: "Gli effetti sono stati molto positivi. Quello dei CdA, non a caso, è l'unico ambito nel quale la presenza delle donne cresce in modo molto forte e accentuato. E questo ha innescato un circolo virtuoso anche nei processi di selezione. A fronte dei curricula molto elevati delle donne che vi entrano, si è registrato un miglioramento parallelo anche in quelli degli uomini". "La percentuale di presenza femminile nei CdA raggiunta in un decennio, passata dal 6% al 41%, diventa ancora più significativa se facciamo una comparazione con altri ambiti. Nella sanità, ad esempio, il 70% dei lavoratori è donna ma se andiamo a vedere la percentuale di primari donne non si arriva al 20. Nei ruoli decisionali quindi abbiamo numeri inchiodati. Anche nel mondo dell'università, tra i professori ordinari le donne sono intorno al 20% e solo di recente abbiamo registrato l'elezione di rettrici donne che, ovviamente, restano un'infima minoranza. Per cui -conclude Sabbadini- è vero che finalmente le donne stanno arrivando a ruoli di vertice ma sono veramente ancora troppo poche".