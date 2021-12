Tutto brilla: brillano i muri di glitter, il palcoscenico d’oro, i lampadari. Maison Milano èstata scelta da Reef per presentare per la prima volta il suo modello di compravendita di immobili alle agenzie immobiliari di Milano. Protagonista il leone, Reef.

Sul palco si alternano il fondatore e ceo della società Reef, Maurizio Misagordi, il direttore generale, Andrea Palotta e il responsabile agenzie Italia, Cristiano Sala, illustrando i principi e la filosofia della società, nonché la formula innovativa e rivoluzionaria nel mondo dell’immobiliare e in questa occasione dedicata alle agenzie immobiliari. Presenti più di 60 titolari di agenzie immobiliari milanesi.



A supportare il modello di vendita Reef anche la presenza di Marina Marinetti, vicedirettore del magazine Economy, con una overview sui trend del mercato immobiliare che evidenziano un forte recupero delle compravendite residenziali negli ultimi mesi, un incremento dell’inflazione e quindi anche dei prezzi degli immobili, nonché una previsione di aumento di coloro che non potranno accedere al mutuo, in virtù di normative sempre più stringenti sul fronte dell’accesso al credito bancario.

Reef si inserisce perfettamente in questo contesto con un modello rivoluzionario. Reef, società immobiliare specializzata nella compravendita di appartamenti, loft, ville e nuove costruzioni, nasce agli inizi del 2021 con l’obiettivo di dare a tutti la casa dei propri sogni.

In questa serata, Reef vuole mettere l’accento sul modello di compravendita dedicato alle agenzie immobiliari.

A differenza di un instant buyer, Reef, in fase di acquisto di immobili, allinea l’offerta al mercato, senza deprezzare e senza “manipolare” l’immobile, garantendo al venditore il massimo valore di realizzo. Sul fronte della vendita di immobili, Reef, grazie alle sue partneship e capacità finanziarie, riesce a garantire prezzi agevolati e competitivi, nonché la possibilità di concedere rateizzazioni fino a 30 anni senza applicare interessi o commissioni. Acquisto diretto degli immobili, vendita senza mutuo e con rateizzazione, servizi di facility agevolati, team di tecnici e legali interni, sono solo alcuni dei più importanti cavalli di battaglia della società.



Forte di 4 sedi in Italia (Milano, Roma, Cagliari, Asti) aperte già nel primo anno e con prossime imminenti nuove aperture già previste (Bologna tra le prime), e di accordi di affiliazione con oltre 120 agenzie immobiliari, Reef propone alle agenzie un modello di vendita win-win, flessibile che si adatta alle diverse esigenze: acquisto diretto degli immobili o proposta condizionata alla rivendita (60 giorni per ricollocare gli immobili).

Per le agenzie Reef si propone come diretto interlocutore, in grado di acquisire immobili in modo ricorrente, costante e con frequenza potenzialmente illimitata, a differenza di un privato che compra mediamente un immobile ogni 20/30 anni. In più, Reef offre alle agenzie una collaborazione nella vendita dei propri immobili già acquisiti. Quindi doppia operazione per le agenzie significa doppia provvigione.

Un modello di forte appeal per le agenzie, che oltre alla doppia provvigione, prevede ulteriori incentivi al raggiungimento dei target.

