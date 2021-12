Giornata di...corsa: ai vaccini, al rinvio delle cartelle, al Colle

Cronaca nera in primo piano oggi sui giornali i cui titoli principali sono sulla tragedia in Sicilia, a Ravanusa “3 morti e 6 dispersi sotto le macerie per una fuga di gas”. Il bollettino CoVid è sempre al centro dell’attenzione con le notizie su vaccini, contagi e No-Vax. E molti giornali in apertura commentano con opinioni contrapposte la festa di Fratelli d’Italia ad Atreju e la conversione della Meloni e di Fratelli d’Italia da sovranisti a conservatori.

“Virus più vaccini e guariti” scrive il Corriere della Sera in prima pagina ospitando anche un commento del prof Remuzzi: “Non esiste prevenzione migliore dei vaccini”.

“Bambini, parte la vaccinazione avranno il pass”, scrive Repubblica di spalla in prima pagina e il governatore dell’Emilia-Romagna Bonaccini chiede “ancora lo stato di emergenza”.

La Stampa titola: “Vaccini ai figli, sì da un genitore su due. Nordest più scettico, il 24% le famiglie non ha deciso. Parla Ricciardi: ci aspetta l’inverno durissimo il governo non revochi lo stato di emergenza”.

“Lazio, picco CoVid dopo Natale, curva dei ricoveri su fino al 31, allarme intensive per Marche Liguria e Calabria” così apre il Messaggero.

E intanto “Dal 15 scattano obbligo vaccinale per prof, presidi e collaboratori” (Il Sole-24 Ore).

“No-Vax contro Mario Draghi, pubblicato il suo indirizzo, indaga la polizia postale” (Il Giornale).

Su Libero il governatore Veneto Luca Zaia intervistato dal vicedirettore Senaldi punge i no-vax: “Una parte del paese è insofferente a leggi e democrazia”.

Apertura del Giornale sul premier: “Colle, la mossa di Draghi. L’idea del premier: cabina di regia con i partiti sullo stato di emergenza, spera in un “no” alla proroga per essere più libero di salire al Quirinale”.

Claudio Cerasa sul Foglio è entusiasta: “che spettacolo questa campagna per il Quirinale - scrive - per la prima volta una competizione alla luce del sole, con candidati che sento il bisogno di essere trasversale e forze politiche costrette a dialogare. Così, in una Repubblica parlamentare, si governano le divisioni”.

Sulla Repubblica “la maggioranza presidenzialista”, un fondo di Ilvo Diamanti: “L’Italia si sta presidenzializzando. Oggi 3 italiani su quattro si dicono favorevoli all’elezione diretta del presidente della Repubblica”.

I giornali di centrodestra esaltano la presunta trasformazione di Giorgia Meloni.

Per Libero “Ad Atreju è il trionfo di Giorgia che dice: ecco il mio centrodestra; allargheremo e guideremo lo schieramento dei conservatori”.

“Meloni suona la carica, la leader di Fratelli d’Italia chiede al centrodestra di non rinunciare alla propria identità, dopo Mattarella un patriota al quirinale” (Il Tempo).

Sul Giornale editoriale di Marco Gervasoni contro chi vuol delegittimare Giorgia e FdI: “Trappola della sinistra, l’anti-melonismo e il suo antidoto”.

Ma il Fatto insinua: “Meloni chiede un patriota al Colle ma anche lei è fredda sul caimano, bisogna vedere se Berlusconi ha i numeri”.

“Atreju 2021, il Natale dei conservatori, lo spazio politico dei post populisti”, commenta Giovanni Orsina sulla Stampa.

Il Domani spara a zero: “Vaccini e voti No-vax, Giorgia Meloni sostiene il governo della campagna vaccinale ma fin dall’inizio della pandemia il suo partito ha mantenuto l’ambiguità necessari a conservare il consenso dei No-Vax e dei No-Pass”. E il direttore Stefano Feltri scrive: “Ma volete davvero legittimare così Giorgia Meloni?”.

Apertura del Fatto Quotidiano sul fisco: “Draghi paga le bollette con i soldi dei disabili, 200 milioni prelevati per contenere la nuova stangata. Pur di non scomodare mai i redditi più alti, il governo tenta di attutire il colpo del caro-energia svuotando il fondo per la disabilità accantonato dal 2019 sempre in attesa della riforma”.

Sempre sulla riforma fiscale in taglio medio il Giornale scrive che “Forza Italia sulle barricate, lite col Tesoro sul rinvio delle cartelle. Sangalli: fare di più”

Per La Stampa “il rinvio delle cartelle è una nuova grana per Draghi” e Veronica De Romanis commenta: “Tasse alte, spesa cattiva e pagano i più deboli”.

Su Libero Quotidiano commenti allo sciopero generale del 16: Sbarra della CISL dice “la Cgil sciopera contro il lavoro, io non ci sto” e Alessandro Giuli scrive del piano di Landini: “alzare la voce per non sparire”.

Il Domani in prima pagina attacca Shell: “sapeva dei rischi per il clima ma ha continuato ad inquinare”.

Sul Messaggero in taglio basso: “Statali, ecco la griglia degli aumenti, nel contratto scatti fino a 2200 euro. Le progressioni di carriera saranno più facili”.

L’apertura del Sole-24 ore è dedicata alla classifica sulla qualità della vita: “Trieste allo sprint vince su Milano, ultime Crotone e 23 del sud”. In taglio basso “il bonus casa 2021 e le occasioni last minute”

“Voglio un patriota come presidente. Berlusconi lo è” (Giorgia Meloni).

“Non toccate Amazon, nostra dea dell’impossibile […]. Certo deve pagare il giusto di tasse sui profitti, e può essere accusata di aver dato una mano alla crisi dei giornali di carta ma chissà se domani qualcuno potrebbe risollevarli è lei”. (“Non toccate Amazon, nostra dea dell’accessibile”, Giuliano Ferrara sul Foglio)