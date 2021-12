Il mattone da investimento ha la sua boutique

Nel cuore di Milano, ad aprire la parata dei palazzi rivestiti di marmo di quello che nel 1930 era il nuovo corso del Littorio e oggi si intitola a Giacomo Matteotti, si trova palazzo Crespi. Porta la firma di Piero Portaluppi e la matrice classicista in voga all'epoca: la serliana sugli alti portici, il timpano spezzato sull'attico, le lesene a scandire i piani nobili. Dietro le alte finestre che dominano la piazza, da qualche tempo si è insediata la viennese Arnold Investments.

Lo ha fatto senza clamore, né campagne di marketing, discreta come il suo mondo: quello dei family office, dei club deal, degli industriali, degli high net worth individual. Il mondo di chi non ama far sapere quando disinveste da un asset immobiliare, né si pavoneggia se ne acquista uno. «Ci sono voluti 8 mesi per trovare la sede giusta», confessa a Economy il country manager Roberto Vellotti, 37 anni - «fieramente napoletano», dice a chi gli chiede delle sue origini - background legale e trapiantato a Milano dai tempi del master in real estate in Bocconi.

Otto mesi cominciati come consultant e terminati come tenant. Non capita tutti i giorni.

Arnold Investments è stata mia cliente: cercavano una sede a Milano per approcciare il mercato italiano - Vellotti era senior consultant nel dipartimento Corporate office and investment in Gva Redilco, ndr - e l'expansion manager della società, Herbert Petz, selezionò la mia proposta, inviata in competizione con altri tenant trackers. Ho seguito in prima persona anche i lavori di ristrutturazione degli uffici, senza sapere che poi ci sarei entrato come dipendente.

Dev'essere piaciuto molto ai viennesi.

Se non gli fossi piaciuto non sarei qua: c'erano diversi manager che concorrevano per questa posizione, io non ci pensavo neppure. Quando Petz mi propose un aperitivo credevo si trattasse di un brindisi a operazione conclusa, invece mi offrì il ruolo di country manager. Sono rimasto completamente spiazzato.



E ha deciso di salire sul treno. Perché Arnold?

Perché il fondatore, nonché proprietario è Markus Arnold ed è il più grande broker in territorio austriaco di zinshaus.



Che non è una corrente avanguardista...

(sorride) Le zinshaus sono le dimore storiche viennesi riconvertite con destinazioni d'uso miste. Arnold Investments è nata a Vienna nel 2009, ponendosi da subito come intermediario qualificato professionale nella nicchia di mercato composta dai family offices, dai wealth individuals, dai gruppi industriali, dai club deal, e in breve tempo in maniera abbastanza naturale si è sviluppata sui mercati limitrofi: Praga, Bratislava, Budapest, Berlino e adesso anche Stoccolma e Amsterdam.

Arnold Investments lavora a contatto con il mondo private, con gli investitori istituzionali e su operazioni crossborder



E Milano, dunque l'Italia, per occupare un vuoto di mercato.

Esatto: il nostro deal size medio è tra i 10 e i 15 milioni di euro. Siamo un po' nel mezzo, con un piede di qua e uno di là: lavoriamo con i privati come interlocutore qualificato a contatto con il mondo del private, con gli investitori istituzionali e per favorire operazioni crossborder paneuropee. Molte famiglie nordeuropee stanno guardando con interesse al mercato italiano per l'attrattività dei rendimenti. E le famiglie italiane vogliono fare il percorso inverso, investendo in Austria, Germania, Repubblica Ceca...



Senza contare che il privato che possiede un asset importante non riesce ad accedere all'investitore istituzionale.

Ci arriviamo noi, però: lavoriamo molto con gli istituzionali, sarebbe impossibile non farlo. Siamo operativi da marzo 2020 e nonostante il lockdown abbiamo immediatamente portato a termine la vendita di un asset da 9 milioni di euro nel bresciano. Era di proprietà di una famiglia industriale e per caratteristiche, conformazione e location il naturale acquirente non poteva che essere un primario operatore logistico.



Da un lato lavorate con gli istituzionali, dall'altro intercettate i privati (family office, industriali, club deal...). Però senza farvi pubblicità. Come fate?

Facciamo una mappatura degli asset in un determinato territorio e contattiamo direttamente le proprietà, ma anche i commercialisti, i notai, gli studi legali, perché chi vuole investire e chi vende normalmente è schermato da queste figure professionali. Abbiamo un portafoglio di mandati, sia italiani che esteri, e lavoriamo off market: tuteliamo la confidenzialità dell'informazione, perché i nostri clienti sono famiglie in vista, conosciute. Quando abbiamo un mandato a vendere lo veicoliamo direttamente agli investitori.



È un approccio da wealth management.

Consideri che solo nel 2020 come gruppo abbiamo portato a termine transazioni per 500 milioni di euro. E non lavoriamo solo sui capoluoghi, ma anche sulle location secondarie.



Quelle che il mercato non si fila.

Quelle in cui i big non ci sono, ma sono presenti solo i freelance e i franchisor. Per esempio, abbiamo investitori nordeuropei particolarmente interessati all'area di Verona, Padova e Triste, dove su alcuni trophy asset siamo già in trattativa con gruppi tedeschi e spagnoli. Il patrimonio immobiliare italiano, per quanto frammentato, è di assoluto interesse da parte degli investitori mitteleuropei: la logica comune degli investimenti immobiliari è che se il sottostante ha senso - un immobile storico ben tenuto, in centro, anche se in una città secondaria, ben locato, multitenant con un buon rating di affidabilità - anche l'investimento ha senso. Anzi, basta un po' di inflazione e ci si guardagna. Noi diciamo che le cose importanti dell'immobiliare sono tre: location, location e location.



Parlando di asset class, quali trattate?

Tutte: residenziale, uffici, logistica, industriale, ricettivo, retail, centri commerciali, cliniche e anche immobili da riconvertire. L'unica cosa che non facciamo sono i frazionamenti e le locazioni.



Quali sono gli asset più richiesti al momento?

In linea con l'e-commerce, la logistica sta esplodendo: c'è ricerca di prodotto sia lungo gli assi autostradali che nelle periferie urbane per il last mile. E presto arriveremo al last minute, che dovremo inventarci riconvertendo officine, sale da ballo, laboratori... Il retail, che sta soffrendo, dovrà ripensare la propria offerta: i brand non possono prescindere dall'avere dei flagship store non tanto per la vendita della merce, quanto per l'offerta esprienziale. L'uomo è un animale sociale.

Anche il ricettivo soffre.

Non per molto: ce lo stanno chiedendo diversi investitori opportunistici per riposizionarsi entrando nel mercato degli hotel di fascia media, i classici tre stelle che in Italia sono quasi sempre di proprietà di gruppi familiari. Gli investitori li cercano per operazioni value added o riconversioni in living, che è l'asset class del momento: mentre in Germania solo il 20% dei privati è proprietario del proprio appartamento, in Italia è il contrario. Il private rented sector è qualcosa a cui noi ci stiamo avvicinando adesso come asset class di investimento istituzionale, ma nel resto d'Europa non è così. In Italia lo si sta facendo per la prima volta proprio qui a Milano.



Poi ci sono gli uffici.

Sono investimenti che in Italia continuano a pedalare: contano per oltre il 40% del totale, è ancora l'asset class maggiormente attenzionata, in risposta a chi diceva che col Covid gli uffici avrebbero fatto la fine del reatil. Certo, andranno ripensati, ibridati con contaminazioni domestiche, resi flessibili. E soprattutto moderni.



A parte i vostri: parquet, serramenti in legno con le modanature, stucchi decorativi...

È la nostra cifra stilistica: noi siamo quelli delle zinshaus.