Regione Lombardia e Ice siglano un protocollo di collaborazione

Regione Lombardia, rappresentata dall’assessore allo Sviluppo Economico Guido Guidesi, e ICE - Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane - nella persona del Presidente Carlo Ferro, hanno sottoscritto un protocollo d’intesa, della durata di tre anni, per il coordinamento degli interventi e delle attività da mettere in campo per promuovere e sostenere l’internazionalizzazione delle imprese lombarde.

La collaborazione tra Regione Lombardia e Ice si realizzerà attraverso lo scambio di informazioni, la condivisione delle esperienze progettuali ed il coordinamento degli interventi, con la finalità di realizzare azioni, attività, programmi e progetti sinergici che favoriscano la conquista di nuovi mercati internazionali da parte delle imprese lombarde. La sinergia strategica verterà sui seguenti ambiti tematici: formazione e informazione alle imprese, sia con interventi formativi specifici finalizzati a sviluppare nelle aziende e nei professionisti conoscenze e competenze tecnico-manageriali e digitali per accrescere la competitività delle imprese lombarde sui mercati esteri, sia con azioni di informazione rivolte alle imprese lombarde per accrescere la conoscenza delle opportunità di business nei mercati esteri; promozione delle imprese lombarde sui mercati esteri, con il supporto alla partecipazione delle imprese a fiere internazionali all’estero, con azioni orientate a raggiungere obiettivi promozionali (B2B) e iniziative formative propedeutiche (seminari, approfondimenti settoriali) e tramite la promozione della partecipazione a fiere o incoming virtuali attraverso gli strumenti digitali e le piattaforme dedicate; sviluppo dell’e-commerce, prevedendo sia uno scambio regolare e reciproco di informazioni sulle iniziative attivate da ambo le parti, sia prevedendo forme di collaborazione più operative in relazione agli accordi con i marketplace, al fine di agevolare la presenza delle imprese lombarde sulle principali piattaforme di e-commerce.

“Questo protocollo ci permetterà di avere iniziative regionali integrabili con quelli nazionali – ha spiegato l’assessore Guido Guidesi - al fine di non creare doppioni e mettere a disposizione delle aziende lombarde strumenti completi per vincere le sfide sui mercati internazionali. Come Lombardia siamo arrivati nello scorso trimestre al record storico di fatturato estero ma sappiamo di avere un potenziale inespresso e la Regione sarà a fianco delle aziende per vincere le sfide sui mercati internazionali”.

“La capacità di fare rete è pietra angolare dell'azione del ‘sistema paese’ a sostegno dell’internazionalizzazione e delle linee guida di ICE Agenzia, nel quadro del patto per l’export – afferma Carlo Ferro, Presidente di ICE Agenzia -. E la collaborazione che inauguriamo oggi ne è un esempio. Le imprese si stanno posizionando sulla strada della ripresa con coraggio e visione in un nuovo scenario competitivo caratterizzato da digitale, innovazione e sostenibilità. È proprio su questi temi che ICE ha avviato in questi due anni sedici nuove attività a sostegno delle Pmi. La collaborazione con le Regioni rende complementari le rispettive iniziative e aiuta a raggiungere un maggior numero di operatori sul territorio. Anche quelle della Lombardia, uno dei ‘quattro motori d'Europa’. Questa partnership con Regione Lombardia apre una nuova fase di reciproca fiducia e collaborazione per aiutare insieme le Pmi lombarde a vincere le nuove sfide imposte dai mercati internazionali”.