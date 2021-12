Innovare: è una parola! Ma poi, in concreto, come si fa? È una domanda che, come una goccia cinese, cade ritmicamente sulla testa di milioni di imprenditori di tutto il mondo, che sentono la terra mancargli sotto i piedi, assediati da una concorrenza globale mai vista prima e da bordate di novità tecnologiche che all’inizio sembrano sempre occasioni meravigliose tutte da cogliere e che poi ben presto si rivelano semplicemente obblighi in più, a cui adempiere per non morire, ma che non bastano certo a dare la spinta che servirebbe: e-commerce, cloud, Ai, Iot, Erp, Csr, Crm, tutti acronimi che, in sintesi, significano la stessa cosa: “Spendi, attrezzati e sgobba più di prima ma non illuderti, ti basterà sì e no per restare a galla”.

«Invece non è vero. Innovare sul serio si può, ma bisogna andare fuori dagli schemi, uscire dalla scatola dell’ovvio», dice Pier Ludovico Bancale, che mentre parla ti guarda con due occhi penetranti e un sorriso conciliante e sfidante, dal quale è come se spuntasse un fumetto: “Ragazzo, svegliati che né tu né io abbiamo tempo da perdere”.

Uno sguardo che sulle prime non ti fa neanche notare che i suoi occhiali hanno lenti diverse, una ovale e l’altra a rettangolo smussato. Ma è l’unica eccentricità di un personaggio che – con all’attivo un lungo curriculum di manager internazionale e startupper – sta lanciando in questo momento un progetto che serve proprio a rispondere alla domanda: “Innovare sì, ma come?!”. La risposta sta nel metodo brevettato in un’azienda che si chiama iMasterminds e che è, in sostanza, una società che produce l’innovazione imperniata con un sistema di intelligenza creativa in una modalità completamente diversa dall’ordinario.

«Perché le imprese abbiano successo, imprenditori e capi azienda chiedono di poter cambiare tempestivamente la velocità del proprio business e per fare ciò è fondamentale riuscire ad immaginare il futuro», spiega Bancale. Che ha all’attivo – si diceva – una storia manageriale di tutto rispetto, da Johnson & Johnson a Colgate-Palmolive, da L’Oreal alla Indesit, con dieci anni di lavoro in Russia e che oggi è alla guida de Il Patio, ossia la più grande catena di ristoranti italiani in Europa e la seconda al mondo. Ma che dal 2006 ha concettualmente cambiato vita: manager sì, ma anche startupper. Affiancato da Francesco Trapani (l’ex patron di Bulgari) e da Matteo Marzotto, ha lanciato BootB, un’idea geniale cresciuta fino ad essere acquistata nel 2012 da una “big tech” americana che ha voluto restare anonima per non dover ammettere che ormai anche la Silicon Valley le buone idee le compra bell’e fatte, perché le major, iperstrutturate come sono, le idee interne le soffocano, lungi dal favorirle.

«Con BootB avevamo avuto una grande intuizione, che peraltro costituisce il germoglio di iMasterminds. Avevamo raccolto uno straordinario database di 35 mila creativi provenienti da 163 Paesi – racconta Bancale – arruolandoli con una grande iniziativa su scala mondiale che consistette nel distribuire magliette davanti alla porta delle 324 più importanti agenzie di pubblicità in 18 città: New York, Los Angeles, Città del Messico, Buenos Aires, San Paolo, Londra, Madrid, Parigi, Berlino, Milano, Il Cairo, Mosca, Mumbai, Kuala Lumpur, Jakarta, Shangai, Tokyo e Sidney. Sulle magliette, era riportato un invito spiazzante: “Nel lavoro d’agenzia crea per le aziende clienti, nel tempo libero per quelle che ti piacciono!”». Un messaggio out of the box, che è poi il mantra di Bancale. Dove la “box” da cui uscire – come lui spiega in un video “apostolico” in cui promuove la sua azienda – è rappresentata dall’insieme di comportamenti e convinzioni che ciascuno di noi si porta dentro e ci vincolano nel modo di pensare ed anche di innovare, reprimendolo e riconducendolo sempre, tendenzialmente, alla rifrittura di vecchie idee.

«Quel recruiting di creativi attraverso le T-shirt andò benissimo – rievoca Bancale - e le adesioni schizzarono alle stelle nel giro di poche ore». Una messe di menti brillantissime, e per questo soprannominati masterminds, scommise insieme a BootB, e l’azienda prese quota. I clienti “postavano” sulla piattaforma i loro brief e i creativi proponevano le loro soluzioni. Quando uno di loro otteneva l’incarico, la piattaforma tratteneva il 20% e il resto andava al creativo, senza intermediari e in totale trasparenza. «Ricordo che mi telefonò Jacques Séguéla, il guru francese della pubblicità – racconta Pier Ludovico Bancale – per dirmi: ma in questo modo il mondo delle nostre agenzie scomparirà!».

Non è andata così, ed è scomparsa invece BootB, perché la big tech acquirente ha incamerato il database dei creativi, ma non ha avuto interesse a far crescere il format sulle sue premesse: però l’esperienza è stata preziosa. Sulla base del concetto così ben concretizzato da BootB, sul tentativo riuscito di aggregare una community di menti brillanti, Bancale è andato oltre. Dalla creatività nella comunicazione – sperimentata con alto gradimento da colossi come Disney, Lego, Ferrero, Estée Lauder, Emi Music, Unilever, 20th Century Fox, Mondadori e molti altri, alla creatività nell’innovazione: «Questa volta non contro le major della consulenza, ma al loro fianco – spiega Bancale – perché noi facciamo innovazione accelerando l’idea di business e l’azienda cliente che la adotta sceglie poi da quale società di consulenza farsi affiancare per implementarla».

Ovviamente se i creativi da cui partì BootB erano una miriade, in questo caso i numeri sono ben diversi, così come diverse sono state le modalità di reclutamento: Pier Ludovico per più di 10 anni ha continuato a scremare e perfezionare il database, che oggi di menti brillanti ne annovera un migliaio: classificate, polarizzate e assolutamente geniali. Ma i pivot che vengono utilizzati in ciascun progetto di innovazione sono 12, come apostoli di questa creatività imprenditoriale out of the box che serve per evitare che l’innovazione appaia alle imprese solo come una tassa in più e non, come invece dev’essere, un’arma strategica per ripensare il business e farlo decollare.

«L’open innovation, a suo tempo, fu il precursore di un nuovo modo di lavorare, flessibile e veloce, in grado di portare in azienda innovazioni provenienti dall’esterno – generalmente tramite università o startup – di cui i business di tutto il mondo avevano ed hanno bisogno, per vincere le sfide sempre più difficili dei mercati», ricostruisce Bancale: «Ma oggi, fare innovazione è diventato talmente complesso che anche la modalità open spesso non è più sufficiente, perché il mondo va ad una velocità tale da necessitare di innovazioni ancora più rapide e, soprattutto, maggiormente dirompenti. Il nostro sistema, che non nasce per caso in Italia e si avvale dell’individualismo creativo che è tipico del nostro modo di pensare e lavorare, consiste nell’accelerare idee incredibili in un modo che oltreoceano definirebbero out of the box. E la tradizionale open innovation, nata all’inizio di questo secolo, diviene oggi appunto out of the box innovation. iMasterminds è il primo acceleratore di idee di business, con un metodo brevettato in tutto il mondo denominato M12, che si fonda sulla straordinaria forza generata dagli opposti».

Già: perché i 12 “apostoli” che realizzano le richieste di innovazione dei clienti sono personaggi ingegnosi – detti masterminds appunto, che in inglese vuol dire appunto ‘persone dalla mente geniale’ – i quali riescono a pensare “oltre” agli approcci di innovazione classici, sempre più spesso inadeguati nel consentire la nascita di idee davvero innovative. E sono organizzati in sei coppie di menti brillanti e opposte che si confrontano e si scontrano sulle soluzioni da produrre. Formazione eterogena: astronauti e manager, scacchisti e designer, sviluppatori e pubblicitari, scrittori e chef, ingegneri e direttori d’orchestra. Ma perché un astronauta o un campione di scacchi può fare innovazione in qualsiasi azienda meglio degli specialisti del settore della stessa azienda? «Semplice», risponde Bancale: «perché loro, a differenza di coloro che vi lavorano quotidianamente, non vedranno i limiti tipici di quel settore o di quell’azienda e riusciranno a realizzare un futuro che ancora non esiste».