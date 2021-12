Nasce Farmakom Digital Hub, la piattaforma per avere la farmacia sempre in tasca

Per supportare sempre di più il farmacista nella transizione digitale, Farmakom (https://www.farmakom.it/), realtà di riferimento in Italia per le farmacie che vogliono aprire un e-commerce online, lancia una soluzione che consente alle farmacie e alle parafarmacie di presidiare tutti i canali in modo intelligente ed efficiente: il Farmakom Digital Hub.

Farmakom Digital Hub è un prodotto tecnologico che consente al farmacista di gestire il sito web, l’applicazione mobile e l’e-commerce per la farmacia rivolgendosi a un solo interlocutore.

L’hub è strutturato in cloud e ogni farmacista può accedervi attivando una sottoscrizione per poi scegliere i moduli di Farmakom di suo interesse tra sito, app ed e-commerce integrando una sola volta il magazzino per tutti e tre i canali.

“In questo modo il farmacista può adottare un approccio omnicanale capace di migliorare la qualità del servizio offerto ai clienti, soddisfacendo ogni loro esigenza e mantenendo sempre vivo il contatto con loro, senza sottrarre tempo ad altre attività - spiegano da Farmakom - Ognuno dei canali presidiabili con l’hub offre soluzioni digitali perfettamente integrate con l’ecosistema farmacia che aiutano il farmacista a conquistare il suo posto nel mercato digitale”.

L’e-commerce per la farmacia

L’e-commerce per la farmacia di Farmakom permette al farmacista di raggiungere un mercato nazionale con uno strumento facile e immediato con molteplici funzionalità per promuovere i prodotti, monitorare le performance, adottare politiche di prezzo dinamiche, gestire offerte e tanto altro ancora.

Grazie a collaborazioni con partner leader nei rispettivi settori, Farmakom fornisce al farmacista tutto ciò di cui ha bisogno: gestione dei pagamenti, spedizioni, comparatori di prezzo, benchmarking, sistemi di recensioni certificate e soluzioni di intelligenza artificiale all’avanguardia.

Tutto ciò per aiutare il farmacista a raggiungere i suoi obiettivi commerciali e a far crescere la sua attività affidando la gestione quotidiana dell’e-commerce a integrazioni e automazioni che richiedono pochissimo tempo per essere impostate.

App per la farmacia

Grazie all’app di Farmakom, il cliente ha la sua farmacia di fiducia sempre in tasca per poter usufruire di servizi ad alto valore e avere un canale di contatto privilegiato con il farmacista.

Dal canto suo, il farmacista riesce a gestire più facilmente tutta l’offerta del punto vendita fisico grazie a prenotazione dei tamponi, dei vaccini e degli altri servizi; prenotazione e acquisto di prodotti con e senza ricetta, compresi galenici e veterinari; prenotazione e gestione noleggi.

Inoltre, notifiche push, blog e calendario eventi aiutano il farmacista a mantenere vivo il dialogo con il cliente incentivando il ritorno in farmacia e massimizzando la fidelizzazione.

Sito web per la farmacia

Grazie al sito web il farmacista crea un punto di riferimento digitale per il cliente del punto vendita fisico, che può così ottenere informazioni utili e accedere a strumenti che semplificano, velocizzano e in definitiva migliorano la sua esperienza d’acquisto.

Dal sito web il cliente potrà infatti prenotare servizi, compresi tamponi e vaccini, acquistare prodotti commerciali, etici, galenici e veterinari con il click&collect, gestire i noleggi, ricevere notifiche sulle ultime novità, leggere i consigli del farmacista sul magazine e vedere il calendario degli eventi della farmacia.

In questo modo il cliente riceve un servizio d’eccellenza, mentre il farmacista può gestire più facilmente tutte le sue attività aumentando contemporaneamente fidelizzazione e traffico nel punto vendita.

Farmakom Digital Hub semplifica il presidio omnicanale

Grazie a Farmakom Digital Hub il farmacista ha la qualità che offre un’azienda che ha supportato oltre 300 farmacie e parafarmacie nella trasformazione digitale, un unico interlocutore per tutte le sue necessità, un processo di attivazione snello, che richiede di integrare il magazzino una sola volta per poi attivare i singoli strumenti e il massimo controllo su tutte le sue attività su ogni canale con il minimo sforzo e investimento di tempo.

“In questo modo il farmacista può soddisfare puntualmente ed efficacemente le esigenze dei clienti su ogni canale centralizzando tutte le sue attività su un’unica piattaforma per il massimo del controllo e della qualità dell’offerta” concludono da Farmakom.