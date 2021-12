Pmi, il lavoro è agile ma la leadership (ancora) no

Ai tempi dei lockdown e della gestione “a distanza” dei team, l’imprenditore leader deve diventare un tessitore di equilibri e relazioni per vincere le sfide del mercato. Un approccio che emerge a chiare lettere dall’ultimo Market Watch Pmi di Banca Ifis, realizzato in collaborazione con Format Research, su un campione rappresentativo di oltre 500 piccole e medie imprese italiane. Una su due ritiene, infatti, che la leadership sia determinante nella gestione efficiente dei gruppi di lavoro e per il 61% un leader, prima di tutto, deve saper motivare, poi essere in grado di programmare il lavoro (45%) e, quindi, dimostrare capacità di problem solving (36%). L’empatia e l’integrità̀ (entrambe segnalate solo dal 12% delle aziende) e soprattutto la capacità di visione (scelta dal 7% del campione) appaiono oggi qualità quasi secondarie.

Secondo l’indagine di Banca Ifis la dimensione d’impresa rimane, però, un fattore importante, visto che per le aziende con più di 50 addetti è fondamentale la chiarezza e il livello di delega: quasi il 90% delle Pmi di grandi dimensioni presenta, infatti, un’organizzazione chiara e definita, mentre ben il 78% delle aziende conta su leader pronti a delegare le responsabilità ai propri dipendenti. «La pandemia», spiega a Economy Raffaele Zingone, condirettore generale e chief commercial officer di Banca Ifis, «ha portato le aziende ad abbracciare in velocità e per necessità la trasformazione digitale. Dal lavoro da remoto alle comunicazioni con i clienti, fino alla vendita di beni e servizi, ogni relazione e ogni processo è stato gestito in modo virtuale. Nelle ricerche del nostro Ufficio Studi abbiamo analizzato questi cambiamenti e le principali sfide che le Pmi devono affrontare per essere competitive: dalla digitalizzazione agli investimenti in ricerca e sviluppo, alla transizione verso modelli di sviluppo sostenibili fino alle nuove leadership imprenditoriali».

L’OSSERVATORIO DI BANCA IFIS INDAGA LA TRASFORMAZIONE DIGITALE DELLE IMPRESE VERSO NUOVI MODELLI DI SVILUPPO

Indipendentemente dalla dimensione e dal settore di attività̀, le aziende hanno rilevato problemi gestionali nel motivare i membri del gruppo (19%), nella relazione con gli elementi difficili (16%) e nella gestione dei conflitti e dei flussi informativi (entrambi al 15%). Con percentuali inferiori le aziende hanno segnalato anche la mancanza di visione comune, la carenza di impegno, lo scarso gioco di quadra, la difficoltà nel monitorare le prestazioni dei singoli. Dal report si evince anche che il 32% delle Pmi ha già organizzato o organizzerà̀ corsi ah hoc per gli imprenditori ai vertici e il 23% punta, entro il 2023, sulla formazione della leadership manageriale per migliorare la qualità̀ e l’efficienza dell’ambiente lavorativo.

«Il lavoro svolto per realizzare Market Watch Pmi di Banca Ifis», sottolinea Zingone, «ci ha consentito di andare oltre i dati e ascoltare le voci e le storie dei nostri imprenditori che, ancora una volta, hanno dimostrato straordinarie capacità di resilienza. Il nostro ruolo, quello di Banca Ifis, è di acceleratore e facilitatore di questa trasformazione».

In questa ottica e fin dal primo e più rigido lockdown, Banca Ifis ha immediatamente introdotto un percorso formativo originale, Ifis Restart, per accompagnare manager e team verso il lavoro da remoto attraverso sia webinar per la lettura/gestione delle emozioni e delle relazioni, sia 35 pillole video, visualizzate da oltre 1.700 dipendenti, per simulare in tono ironico e fresco le situazioni tipiche del lavoro da casa.

Nel 2021 il progetto formativo è stato rinnovato con focus sul networking da remoto e sul remote engagement che, come quello di tutti i collaboratori, ha assunto un peso importante nelle performance aziendali per il 47% degli interpellati dalla ricerca. Inoltre, Banca Ifis ha scelto di aderire al progetto collettivo LFactor: un percorso formativo sulla leadership nel suo valore universale, per aiutare i manager di oggi a diventare i nuovi leader di domani.