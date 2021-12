Nucleare: Cingolani, sul dopo 2030 vogliamo riflettere?

"Io non ho mai detto 'mettiamo una centrale nucleare contro il referendum'. Non l'ho mai detto per due motivi. Il primo è che oggi non si può fare, non ci sono i reattori modulari e quelli a fusione, e io non farei un reattore di prima o seconda generazione. Secondo motivo, ci sono i referendum. Ma i referendum hanno vietato tecnologie di trent'anni e dieci anni fa. Se ci sono nuove tecnologie, e ci dovessero dire che sono buone, potrebbe valere la pena di farsi qualche domanda?". Lo ha detto oggi il ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, rispondendo una domanda di fronte alle Commissione Ambiente di Camera e Senato. "Fino al 2030 la strategia è 72% di energia rinnovabili, e non è negoziabile - ha detto ancora il ministro -. Sul dopo, dobbiamo guardare qualche numero. Un paese che vale 1.800 terawattora all'anno, e che continuerà a crescere, un migliaio di terawattora in più li dovrà fare. A tecnologia attuale, li potresti fare solo col solare e l'eolico. Ma probabilmente, fra un po' potrebbe esserci qualcos'altro". "Supponiamo che in 25 anni si acceleri sulla fusione o sugli small modular reactors (Bill Gates ne finanzierà uno in Romania nel 2024) - ha aggiunto Cingolani -. Il parlamento vorrà riflettere? Il mio punto è: un paese colto, che è una potenza economica, deve studiare tutto. Solo se studiamo l'innovazione, troviamo tutto".