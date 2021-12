La difesa di Renatino diventa il pretesto per attaccare il Parmigiano Reggiano

Non so se avete letto a proposito delle polemiche sulla nuova campagna pubblicitaria del Parmigiano Reggiano (il nostro formaggio nazionale). In somma sintesi, nella pubblicità emerge che Renatino (il casaro protagonista dello spot) lavora 365 giorni all’anno in quanto innamorato del lavoro che fa. E chiaramente il “polverone” si é sollevato...

La mia sensazione é che con le dure ed eccessive polemiche di questi giorni alla presentazione della elaborata serie di spot di quello che è conosciuto come il "Re dei formaggi" si rischia di perdere la bussola rispetto all'obiettivo imprescindibile del nostro sistema agro-alimentare e commerciale: esaltare i nostri inimitabili prodotti d'eccellenza e difenderli a spada tratta in ogni contesto possibile. La domanda sorge spontanea…cosa c'entra questa battaglia?

Vorrei spostare l'attenzione sull'essenziale rispetto alla fantomatica storia di fantasia del "povero" Renatino, perché queste diatribe fanno male alla reputazione del Parmigiano-Reggiano e chi ci perde siamo sempre e solo noi italiani. Spero che tali infime discussioni non riescano a travalicare i confini nazionali perchè ciò creerebbe molto stupore con un pizzico di malcelato godimento (ad esempio in Francia) vedere che c'è gente che pensa di boicottare una eccellenza tutta nostra, rinomata ed invidiata ovunque, e nemmeno per un motivo concreto e reale ma solo per come viene percepita una pubblicità!

Se si riesce ad attaccare il Parmigiano-Reggiano che è forse la migliore rappresentazione dei valori dell'italianità da trasmettere in tutto il mondo, non vi è limite al peggio. Sappiamo godere dei piaceri della vita, amiamo un mix fra gusto forte ed equilibrio di sapori, ci piace essere in salute, primeggiamo in ciò che facciamo perché ci mettiamo passione e dedizione al massimo livello. Tutti questi elementi sono perfettamente identificabili nelle "forme" dalla storia millenaria, così come in un prosciutto di Parma o, cambiando industria, nei bolidi col cavallino rampante di Maranello. Dopo proclami social così bassi e gretti non potevo non sentirmi preso in causa d'ufficio e i puntini sulle i andavano messi per provare a dare un punto di vista che chiuda questo deleterio capitolo.

Per il Consorzio del formaggio Parmigiano Reggiano è stato saggio accettare il feedback modificando quei pochi secondi problematici di uno spot rivedibile in toto ma dico una cosa forse scomoda, seppur considerando la caratterizzazione estremizzata del personaggio per l'uso mediatico: di casari con tale decisione e interesse spasmodico per il proprio lavoro ne esistono tanti ed è stata da sempre la fortuna dei nostri prodotti e dei nostri territori.

Probabilmente saranno meno fortunati quei Gen-Z che pensano di alimentarsi a sushi e poke idolatrando il concetto del guadagnare tanto senza sudare. Vedremo se sarò stato "cringe" come va di moda dire adesso o un conservatore delle giuste ed utili tradizioni con buona capacità di lettura della società.