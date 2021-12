Rider, l’Europa restituisce dignità agli “sciuscià” del Terzo Millennio

L’innovazione digitale può generare ingiustizie sociali gravi quanto, se non di più, di quelle che hanno macchiato la storia dello sviluppo dell’economia industriale nei paesi avanzati.

E mai come in questa stranissima stagione di transizioni, la decisione con cui l’Unione Europea ha stabilito che i “rider” siano lavoratori dipendenti come tutti gli altri e non lavoratori autonomi segna una svolta. La svolta del ritorno all’evidenza. Al buon senso, alla logica. Quell’evidenza, quella logica, che la sottocultura paranoidea iperliberista, che purtroppo dalla Silicon Valley si è diffusa in tutto il mondo, per troppo tempo ha negato. È sempre stato evidentissimo che i “rider” rappresentano un nuovo gruppo sociale di sottoproletariato, sfruttato e senza prospettiva alcuna di promozione sociale. È vero, ed è inevitabile, che esistono nel sistema ruoli operativi di basso valore aggiunto, ma questo giustifica semmai basse retribuzioni: non livelli retributivi reali addirittura inferiori alla soglia della povertà e privi di garanzie sanitarie pensionistiche e infortunistiche…Tutti ricordiamo in Italia, o dovremmo ricordare, quel popolo grigio e indistinto di figure sfruttate che affollavano le strade della ricostruzione, del secondo Dopoguerra, immortalato dal neorealismo nel cinema, il popolo degli “sciuscià” o dei ragazzi del bar: ecco, i ragazzi del bar, l’archetipo dei rider di oggi, quelli che portavano nelle case e negli uffici dei signori il caffè, l’aperitivo.

Silicon Valley non ha inventato proprio niente, in materia, così come niente ha inventato Uber, con il cosiddetto “ride hailing”, che altro non è se non la ridenominazione dei vecchi tassisti abusivi…Tutti i margini di profitto che questi lavoretti – in inglese li definiscono “gig-economy” e il termine “gig” era usato a inizio del ‘900 nel mondo dei musicisti jazz per indicare, in gergo, l’ingaggio per una serata – determinano vantaggi per i pochissimi che creano le piattaforme e danni per i tanti che prestano opera, in modalità sottratte alla legalità. Ma adesso – si chiederanno gli iperliberisti – che ne sarà dei rider? È logico presumere che ci sarà una razionalizzazione del mercato, connessa al fatto che - per sopravvivere senza violare la legge – queste piattaforme dovranno pagare meglio i rider, il che le obbligherà ad alzare i prezzi e obbligherà noi clienti che ci serviamo delle piattaforme a pagare qualcosa in più per la comodità di ricevere la pizza o il panino a casa nostra anche quando fuori piove, senza parcheggiare con il relativo costo, o pagare il biglietto dell’autobus, e quindi corrispondendo un prezzo giusto per un servizio utile. Diminuirà per questo il numero dei clienti? Probabilmente sì, e non sarà un male, perché non è con la violazione dei diritti e con il precariato eretto a formula generale indiscussa che si può costruire un modello sostenibile di consumo collettivo. Mai i diritti sociali sono stati ignorati e calpestati brutalmente e senza alcuna sensibilità come nell’epoca in cui tutti blaterano dei valori Esg, quelli ecologici ma appunto anche quelli sociali, che invece nei fatti, grazie alla sottocultura della Silicon Valley, sono stati sistematicamente calpestati. Bene ha fatto, sia pure con anni di colpevole ritardo, l’Unione Europea a battere un colpo.