Oggi al via il Super Green Pass. Ed è già super polemica sui controlli

*Prime Pagine

“Green pass, tutte le misure” è il titolo con cui apre il Corriere della Sera che riporta anche “corsa ai vaccini e calano i No Vax”.

In prima l’allarme di Guido Rasi: “Forme gravi di CoVid tra i bimbi” e la rassicurazione dell’immunologo Mantovani sui farmaci “crescono e sono efficaci e sicuri”. Europa, in Gran Bretagna sarà un “Natale vietato”. Su La Repubblica di spalla un pezzo sui neonati che hanno preso il CoVid e un commento di Ezio Mauro “sull’irrazionalità che dilaga in una fascia di Popolazione minoritaria ma militante come conseguenza del Covid”.

Anche sul Messaggero in un fondo Francesco Grillo commenta l’ultimo rapporto del del Censis che parla di “società irrazionale”. Ma il quotidiano romano titola sui green pass e trasporti: “Il nodo delle multe, i dubbi dei sindacati sulla normativa “non possiamo fare sanzioni”. Smentita dal ministero, in vigore da oggi il super Greenpass, tutti i divieti per chi non ha la certificazione”. E il ministro Giovannini intervistato dice: “Verifiche a tappeto, le grandi opere non slitteranno”.

Anche La Stampa apre sul CoVid che ora aggredisce anche i più piccoli. “Perché è necessario l’obbligo per tutti” scrive Antonella Viola.

Caustico, al solito, il Fatto Quotidiano, “Super pass, il buco degli hotel, regioni in ritirata sui controlli. Fedriga già chiede deroghe per gli studenti”.

Ma anche il Giornale strilla: “Allarme del Viminale, difficile fare i controlli sul super green pass”.

La Verità sceglie di aprire sul turismo: “Oggi parte l’era del super Green Pass. Un altro giro di apartheid che manda il settore a picco. Agenzia di viaggi, città d’arte e settore neve in ginocchio per le disdette”.

L’economia che serve

La Repubblica apre sulla Gig Economy: “Svolta europea sui rider, devono essere assunti. Mercoledì la commissione Ue vara il pacchetto lavoro, quelle per le piattaforme digitali sarà considerato subordinato. In Italia la pandemia ha raddoppiato gli invisibili: sono 1,5 milioni”. Sempre sul quotidiano romano in prima pagina Tito Boeri e Roberto Perotti scrivono che “per aiutare le classi meno abbienti bisogna riformare il reddito di cittadinanza”.

Sulla Stampa di spalla lo scontro sull’IVA per il terzo settore: “Il PD e Giuseppe Conte contro l’emendamento leghista che elimina l’esenzione”.

Sul Sole-24 Ore l’apertura è su “Fondo perduto, aiuti antiCovid la partita chiude a 26,5 miliardi, c’è tempo fino al 28 dicembre per le istanze”. Sempre il Quotidiano di Confindustria in taglio basso riporta “Riforma del fisco, così Irpef più leggera per i pensionati” e di spalla l’allarme dei magistrati: “Insostenibile l’accesso per tutti in Cassazione, ha costi non solo economici e influisce negativamente sull’affermazione della certezza del diritto”. Sempre il Sole ricorda sulla transizione Green: “Nucleare si o no? L’Europa decide sulle categorie di energia pulita”.

Sul Fatto Quotidiano un’inchiesta sull’uso dei dati e il digitale “I regali della Ue agli Stati. A Bruxelles si sta negoziando sulle norme europee però il Consiglio prova già ad annacquarle il nome dell’innovazione: tanti compromessi e maglie larghe”.

“Miracolo: aumentano le pensioni, da gennaio assegni più corposi” così apre Libero che aggiunge: “L’inflazione ha un effetto positivo: rivalutazione dell’1,7%”.

*La Politica tra CoVid e Colle *

“La cosa centrista che non dispiace a Letta e Salvini” è il racconto di Antonio Polito dalla prima pagina del Corsera.

Sul Giornale un sondaggio-Quirinale: “Svettano Draghi e Berlusconi”.

Prima pagina di Domani sul Ministro alla Cultura: “L’ultima ambizione di Dario Franceschini, il grande navigatore del potere è stato demitiano, prodiano veltroniano, bersaniano, renziano, Zingarettiano e molto altro, in vista della corsa al Colle è per la prima volta Franceschiniano”.

Esteri

Su tutte le prime pagine il viaggio di Papà Francesco sull’isola di Lesbo e il primo comizio a Parioli di Zemmour, sfidante di Macron per l’Eliseo.

Pallone sgonfiato

“Il ciclone plusvalenze minaccia 10 club, stasera a report l’inchiesta che mette in crisi il pallone” [Il Fatto Quotidiano].

Ipse Dixit

“Il lavoro perso dalle donne durante la pandemia potrebbe non tornare più” [il presidente Istat Giancarlo Blangiardo sulla Stampa]

Editoriali

“Come leggere la disoccupazione” [Linda Laura Sabbadini sulla Repubblica]

“Quali sono i rischi per l’economia della diffusione della variante Omicron? Quanto potrebbe incidere sulla ripresa?” [“Ripresa mondiale, minaccia Omicron” di Alan Friedman sulla Stampa].

“Venti di guerra, le tre crisi a est che minacciano la pace in Europa“ (Riccardo Sessa sul Messaggero].

“Agenzia di rating in campo, pure Fitch sceglie il presidente” [Sandro Iacometti in prima pagina su Libero].