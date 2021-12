La ricerca della...sostenibilità: la ricetta di Ritter Sport

Può il cioccolato essere sostenibile? Può e deve. È l'obiettivo che si è dato Ritter Sport che, con l'intenzione di coltivare un cacao ecologicamente e socialmente sostenibile, ha avviato nel 2012 – anno del suo 100° anniversario - El Cacao, una delle più grandi aree di coltivazione di cacao al mondo che si estende per 2.500 ettari nel Sud-Est del Nicaragua. La riduzione e neutralizzazione di emissioni di CO₂, l’approvvigionamento responsabile e trasparente delle materie prime, l’utilizzo di packaging sempre più sostenibili, l’attenzione nei confronti delle persone e dell’ambiente sono alcuni dei principali impegni di Ritter Sport, rendicontati anche nell’ultimo Bilancio di Sostenibilità “Doing the right thing”, per fare la cosa giusta, operando in armonia con le persone e la natura. Per capire meglio la strategia dell'azienda tedesca abbiamo intervistato Petra Fix, global sustainability communication di Ritter Sport.

Come distinguere e scegliere un cioccolato sostenibile?

Prima di tutto, il cioccolato deve essere buono e dovrebbe essere gustato con una chiara coscienza. Un buon cioccolato, come qualsiasi altro cibo, ha bisogno di buoni, anzi se possibile dei migliori ingredienti. Il cacao è l'ingrediente più importante nel cioccolato, quindi quando parliamo della parte di sostenibilità che riguarda la materia prima la nostra attenzione è rivolta soprattutto al cacao. Crediamo che se le persone che lavorano e coltivano il nostro cacao stanno bene, lo puoi sentire anche nel cioccolato. Infatti, con lo scopo di sapere dove, come e da chi viene coltivato il cacao, lavoriamo direttamente con i coltivatori di cacao e le cooperative da oltre 30 anni e quello che una volta era iniziato in Nicaragua è diventato una sorta di modello per i programmi odierni sul cacao che abbiamo con gli agricoltori e le loro organizzazioni agricole in Ghana, Costa d'Avorio, Nigeria, Perù e ancora Nicaragua, con l'obiettivo di ottenere la massima tracciabilità e la migliore qualità per il nostro cacao. Inoltre, abbiamo anche iniziato a fare un passo più in profondità nella catena di approvvigionamento; noi stessi siamo diventati agricoltori e abbiamo avviato come produttori di cioccolato una delle più grandi piantagioni di cacao al mondo, in Nicaragua. L'azienda agricola, denominata El Cacao, è il nostro modello, dove vogliamo dimostrare che il cacao può essere coltivato in modo ecologicamente, socialmente ed economicamente sostenibile. Qui il cacao viene coltivato solo all’interno di un sistema agroforestale, sosteniamo e miglioriamo la biodiversità della zona e abbiamo piantato più di 1,5 milioni di alberi non solo per coltivare un migliore cacao, ma anche per favorire un buon clima. Diamo a più di 350 colleghi un reddito regolare, benefit sociali e possibilità di sviluppo.

Qual è il peso di El Cacao nella produzione complessiva di Ritter?

El Cacao entro il 2027 dovrebbe coprire circa il 20-25% della massa di cacao totale necessaria per Ritter Sport. La nostra visione di azienda a conduzione familiare con più di 100 anni di tradizione è semplice quanto impegnativa: produrre semplicemente cioccolato davvero buono e sostenibile. Partendo dal presupposto che cioccolato e responsabilità debbano coesistere, l’azienda ha sempre avuto lo scopo di operare in armonia con le persone e la natura e considera come proprio dovere l’assunzione di responsabilità dell’intera filiera, ossia l’approvvigionamento responsabile di tutte le materie prime. Una consapevolezza che si è tradotta nell’impegno di agire per la tutela delle risorse naturali, promuovendo condizioni di sostenibilità sociale e ambientale, scelte lungimiranti che contraddistinguono la famiglia Ritter.

Oltre alla parte di sostenibilità che riguarda il cacao, dal 2002 stiamo producendo solo con energia verde. Beneficiando ormai da anni del nostro sistema di cogenerazione e attraverso un continuo risparmio energetico, siamo orgogliosi di poterci definire dal 2020 un'azienda climaticamente neutra. Chiudendo il discorso, tornando al cacao, con la nostra azienda agricola in Nicaragua, con i certificati Gold Standard di El Cacao a partire dal 2021 saremo in grado di contribuire alle nostre compensazioni di CO2.

Il cacao ha una filiera lunga che si trova in Paesi spesso con basso pil e povertà diffusa: come garantire i diversi passaggi?

La catena di approvvigionamento del cacao è lunga e complessa: ottenere la massima trasparenza è il nostro obiettivo, soprattutto vogliamo sapere non solo da dove viene il nostro cacao, ma anche chi lo coltiva e in quali condizioni. Solo con questa profonda conoscenza della nostra catena di approvvigionamento possiamo lavorare con i nostri programmi individuali per il cacao sostenendo gli agricoltori e le loro organizzazioni insegnando loro a coltivare il cacao conservando le risorse, aumentando la loro resa e, soprattutto, migliorando la qualità del cacao.

Come azienda a conduzione familiare, consideriamo una nostra responsabilità conoscere la nostra catena di approvvigionamento. L’approvvigionamento di cacao 100% certificato sostenibile è stato un primo passo che abbiamo raggiunto già quasi 4 anni fa. Ottenere la piena trasparenza e stabilire partnership con gli agricoltori in tutti i paesi per noi più rilevanti per la coltivazione del cacao è il nostro obiettivo da raggiungere entro il 2025.

Per raggiungere un cambiamento significativo nella coltivazione del cacao, abbiamo bisogno degli sforzi da parte di tutti gli stakeholder, come i produttori di cioccolato, i commercianti, i trasformatori, i governi, le società di commercio alimentare e i consumatori. Ciononostante, stiamo istituendo ancora più partnership con i coltivatori di cacao e lavoriamo a stretto contatto con i nostri partner per sostenerli.

Ci può raccontare meglio l'impegno di Ritter Sport per la sostenibilità?

L’impegno di Ritter Sport per la sostenibilità ha lunga data e si traduce in molteplici azioni. l’azienda, infatti, da sempre vuole operare nel modo giusto così da lasciare alle generazioni future un ambiente in cui valga la pena vivere.

Oltre all’approvvigionamento responsabile e trasparente delle materie prime, l’azienda si impegna nella riduzione e neutralizzazione di emissioni di CO2, nell’utilizzo di packaging riciclabili e sostenibili e nell’attenzione nei confronti delle persone e dell’ambiente. Tutti obiettivi in pieno accordo con gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile stabiliti dall’ONU.

Per quanto riguarda il packaging, ad esempio, le confezioni Ritter Sport sono riciclabili e monomateriche. L'involucro monomaterico realizzato in polipropilene, utilizzato dal 1991, è infatti completamente riciclabile, certificato Cradle-to-Cradle dal 2020. Siamo tuttavia consapevoli di poter migliorare e questo è un progetto importante per l’azienda che sta lavorando per ridurre l’utilizzo di materie plastiche e per realizzare imballaggi con materie prime rinnovabili che possano essere riciclate. Entro la fine del 2022 tutti gli imballaggi secondari saranno convertiti in soluzioni a base carta e l’azienda si è posta un ulteriore obiettivo: entro il 2027, il 70% dei packaging sarà realizzato con materie prime rinnovabili.

Si è conclusa la Cop26 con un impegno a ridurre le emissioni del 45% entro il 2030: voi siete decisamente più avanti, che cosa vi sentite di dire in proposito?

Ridurre le emissioni e favorire l’efficientamento energetico è un impegno concreto per Ritter Sport. L’Azienda, con sede produttiva a Waldenbuch, ha raggiunto l’obiettivo di una produzione

climaticamente neutra nel 2019 (tre anni prima del previsto), il primo step sulla strada della carbon neutrality, seguito nel 2020 dal raggiungimento della neutralità climatica anche a livello aziendale, avvicinandosi all’ambizioso traguardo della neutralità climatica per l’intera filiera entro il 2025.

Considerato di massima importanza per Ritter Sport, questo traguardo può essere raggiunto nel prossimo futuro grazie all’impegno nel ridurre le emissioni di CO2 dove possibile, favorendo un efficientamento energetico a lungo termine. A questo scopo, dal 2002 l’Azienda è dotata di un impianto di cogenerazione e approvvigiona esclusivamente energia verde; rendiconta le emissioni di CO2 inevitabili e compensa quelle prodotte tramite l’acquisto di certificati di compensazione Gold Standard e, a partire dal 2021, l’obiettivo da raggiungere è quello di utilizzare i certificati generati direttamente dalla piantagione sostenibile di El Cacao. La piantagione, infatti, fornisce un contributo climatico positivo e ha l’obiettivo di generare 110.000 tonnellate di crediti di carbonio nel corso di 30 anni, compensando le inevitabili emissioni di CO2 derivanti dalla produzione dal 2021 in poi.

Ci potete raccontare che cosa state facendo per proteggere la biodiversità?

El Cacao racchiude tutto l’impegno dell’azienda a favore della sostenibilità, dell’ambiente e della biodiversità.

Guidata dall’obiettivo di coltivare un cacao ecologicamente, socialmente ed economicamente sostenibile, Ritter Sport ha avviato nel 2012 – anno del suo 100° anniversario - El Cacao, una delle più grandi aree di coltivazione di cacao al mondo appartenenti a un produttore di cioccolato che si estende per 2.500 ettari nel Sud-Est del Nicaragua. L’avvio di una coltivazione sostenibile del cacao, che ha ottenuto le certificazioni UTZ/Rainforest Alliance, consente all’azienda di avere la massima influenza sulle condizioni ecologiche e sociali nella coltivazione del cacao. Meno della metà dell’area viene utilizzata per la coltivazione del cacao e solo altri 100 ettari per le infrastrutture: i restanti 1.200 ettari sono ricoperti da foreste e zone umide, essenziali per l’ecosistema e per favorire e proteggere la biodiversità.

Secondo il Gold Standard, attraverso il rimboschimento di 1.200 ettari, El Cacao è riconosciuto come un progetto di protezione del clima. Dal 2012, infatti, l’azienda ha piantato oltre 1,5 milioni di piante e alberi di 120 tipi diversi e sono più di 100 le specie di animali che popolano El Cacao. Tra questi troviamo bradipi, scimmie e alligatori: non è dunque un caso se il bradipo sia stato scelto come ambassador della nuova limited edition di Ritter Sport Don Choco, nata dal raccolto di El Cacao.

Fondamentale è anche il tipo di coltivazione praticata a El Cacao: il sistema agroforestale, combinato con i criteri dell’agricoltura integrata. La coesistenza tra alberi di cacao e altri tipi di alberi e piante, oltre a costituire un habitat naturale per la fauna e la flora, crea un microclima ideale per la coltivazione del cacao, favorendo la fertilità del suolo. Le piante, inoltre, forniscono agli alberi di cacao protezione dalla luce diretta del sole e dalle piogge e aiutano a migliorare la qualità del terreno.

Inoltre l'azienda è un attivo membro fondatore dell'associazione tedesca "Biodiversity in Good Companies". Un'associazione fondata su iniziativa del governo tedesco nel 2008 ma al contempo è un’associazione indipendente di aziende che s