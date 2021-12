Crypto Smart Market, il metodo di pagamento per usare Bitcoin nella economia reale

Utilizzare valute virtuali nell’economia reale in modo totalmente sicuro e trasparente. È questa la principale novità di Crypto Smart Market, il primo metodo di pagamento peer-to-peer attraverso criptovalute in Italia e in Europa.

Crypto Smart Market è stata realizzata da Crypto Smart, exchange company italiana fondata dagli imprenditori umbri Alessandro Frizzoni, Alessandro Ronchi, Claudio Baldassarri, Massimo Zamporlini e Alice Ubaldi. L’innovativa applicazione rappresenta una novità assoluta nel panorama europeo delle criptovalute: per la prima volta in Italia, infatti, le criptovalute potranno essere utilizzate nell’economia reale.

“Abbiamo voluto creare un servizio che possa rendere le criptovalute utilizzabili nella vita di tutti i giorni – ha affermato Alessandro Ronchi, Fondatore di Crypto Smart – Si tratta a tutti gli effetti di un nuovo metodo di pagamento che permetterà di rivoluzionare la percezione del consumatore sulle criptovalute, accrescendo via via il livello di fiducia e credibilità in uno strumento ancora poco conosciuto e su cui molti nutrono ancora perplessità”.

“L’utilizzo di monete virtuali può essere considerato uno degli strumenti che faciliteranno la crescita dell’e-commerce - ha affermato Alessandro Frizzoni, Fondatore di Crypto Smart -. Infatti la rivoluzione digitale consiste principalmente nello sviluppo di meccanismi disintermediati tra i quali sono annoverati anche i pagamenti con moneta virtuale poiché avvengono in modalità peer to peer e decentralizzata, senza l’intervento degli istituti di credito. Con l'avvento di internet abbiamo assistito alla diffusione di Skype e Messenger nonché di piattaforme video come YouTube e Netflix: il prossimo passo sarà l’affermazione dei pagamenti peer-to-peer che completa di fatto la rivoluzione digitale di Internet”.

Crypto Smart Market funziona attraverso delle Gift Card: accedendo al sito www.cryptosmart.it nella sezione Market sarà possibile acquistare quelle dei migliori marchi della grande distribuzione italiana, dall’elettronica all’abbigliamento, senza alcuna intermediazione. L’utente, dopo essersi registrato, potrà acquistare una o più

card e indicare la persona che la utilizzerà. Finalizzato l’acquisto della card, il destinatario riceverà un SMS con un PIN che dovrà essere presentato al momento dell’acquisto, sia nei negozi fisici sia sui siti di e-commerce.

Crypto Smart offre la possibilità di comprare, vendere e detenere le principali criptovalute e asset digitali in massima sicurezza e trasparenza, distinguendosi per essere un servizio adatto anche a non addetti ai lavori e in generale a tutti coloro che vogliono avvicinarsi al mondo delle criptovalute per la prima volta.