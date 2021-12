Ilbe distribuirà in Nord America il nuovo film del regista Andrew Levitas

ILBE (Iervolino and Lady Bacardi Entertainment), società quotata su Euronext Growth Milan, ha annunciato l’acquisizione dei diritti di distribuzione in Nord America del nuovo film del regista Andrew Levitas, con protagonista Johnny Deep, dal titolo Il Caso Minamata, ispirato alla vera storia del fotografo W. Eugene Smith.

ILBE, dopo aver concluso un accordo per i diritti in Nord America di Minimata con Metro Goldwin Mayer (Società del gruppo Amazon), ha stretto una partnership con Samuel Goldwyn Films per la co-distribuzione del lungometraggio nei cinema del Nord America a partire dal 15 dicembre, con il lancio nelle sale cinematografiche degli Stati Uniti e del Canada, esteso al 2022. La campagna per la candidatura all’Oscar, in diverse categorie,

coincide con la diffusione del film.

Da Hanway Films, Il Caso Minamata è stato scritto da David K. Kessler, Stephen Deuters, Andrew Levitas e Jason Forman. Il film è stato presentato in anteprima mondiale alla Berlinale Special Gala, all’interno del Festival Internazionale del Cinema di Berlino 2020.

Andrea Iervolino ha dichiarato: "Valorizzato da interpretazioni straordinarie e da una regia fenomenale, Il Caso Minamata è il tipo di narrazione avvincente che rapisce e che il pubblico certamente apprezzerà. Siamo entusiasti di poter sviluppare una campagna di distribuzione insieme a Samuel Goldwyn che accompagnerà gli spettatori dentro questa incredibile vicenda".

Ispirato a una storia vera, Il Caso Minamata vede protagonista Johnny Depp nel ruolo del celebre fotoreporter Eugene Smith. Il film è ambientato nel 1971 quando Smith si trovava recluso e isolato dal mondo che aveva fotografato per tutta la vita. Dopo aver ricevuto un ultimo incarico dall'editore di Life Magazine, Robert Hayes (Bill Nighy), Eugene deve recarsi nella città costiera giapponese di Minamata, devastata da un avvelenamento di mercurio. Accompagnato da un'appassionata traduttrice giapponese, Aileen (Minami) e incoraggiato dagli abitanti del villaggio locale (Hiroyuki Sanada), le potenti immagini di Eugene testimoniamo decenni di grave negligenza da parte della Chisso Corporation.

Il Caso Minamata è interpretato, oltre che da Johnny Deep, anche da Jun Kunimura, Ryo Kase, Asano Tadanobu e Akiko Iwase. Il film è prodotto da Levitas per Metalwork Pictures e Depp per Infinitum Nihil, oltre che dai produttori Sam Sarkar, Bill Johnson e Kevan Van Thompson.

La partnership di distribuzione è stata mediata da Julie Sultan per ILBE e Peter Goldwyn per Samuel Goldwyn Films.

ILBE e Samuel Goldwyn hanno già collaborato insieme per la distribuzione di "Waiting for the Barbarians", l'acclamato adattamento cinematografico del romanzo dello scrittore premio Nobel J.M. Coetzee, con Johnny Depp, Mark Rylance, Robert Pattinson e Greta Scacchi.