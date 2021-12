Il real estate era già in crisi prima del Covid. Ma ora cambia pelle

Già prima dell’impatto della pandemia, il settore immobiliare retail nel 2019 si era mostrato in lieve difficoltà rispetto agli altri settori corporate, a causa dei profondi cambiamenti in atto nell’ambito del commercio. Il boom dell’e-commerce, infatti, ha rivoluzionato i comportamenti di acquisto degli utenti, molti dei quali hanno scoperto il piacere e l’immediatezza dello shopping online invece di recarsi fisicamente in negozio. Questa dinamica ha avuto ripercussioni anche sui valori immobiliari: nel secondo semestre 2019 si è assistito ad una diffusa diminuzione dei canoni di locazione nelle High Street italiane. Tuttavia, confrontando la contrazione dei valori immobiliari registrati lungo le High Street con quelli dei grandi centri commerciali, è possibile notare che le vie dello shopping hanno avuto una reazione migliore all’impatto dell’e-commerce, mantenendo così grande attrattività per gli investitori.

In seguito, il Covid-19 – che ha accentuato i trend già in atto – ha prodotto importanti conseguenze anche sul settore immobiliare. La pandemia, infatti, ha causato un rallentamento e conseguente slittamento dell’attività di investimento, in particolare per le severe misure restrittive messe in atto durante i periodi di lockdown. Inoltre, l’emergenza sanitaria e le conseguenti restrizioni agli spostamenti hanno accelerato la diffusione dell’e-commerce e di fenomeni come lo smart working e il remote working: ne è derivata una grande incertezza sull’evoluzione dei trend di mercato di determinate asset class. Gli italiani cercano, ora, una casa polifunzionale, un hub utilizzato non solo a scopi abitativi, ma anche lavorativi e ricreativi, caratterizzato da dimensioni ampie e spazi modulabili.

Particolare attenzione viene data alla presenza degli spazi esterni, percepiti ancor di più come vitali e come occasione di vivibilità supplementare per l’abitazione stessa e per chi la abita. I centri commerciali dovranno necessariamente riconvertirsi in entertainment center a forte vocazione digital con servizi di delivery e click & collect, tecnologie per la sosta innovative e molto altro, senza dimenticare la sostenibilità e il basso impatto ambientale. È da sottolineare, infatti, come appena possibile le persone siano tornate ad affollare i centri cittadini e i grandi centri dello shopping: in tale ottica, i centri commerciali hanno l’occasione di rilanciarsi – dopo un periodo di appannamento – ripensando il proprio ruolo nell’ecosistema urbano. Analizzando gli investimenti immobiliari nell’asset class retail, il primo trimestre dell’anno in corso ha rilevato un volume d’investimento pari a 80 milioni di euro, in calo rispetto allo stesso periodo del 2020.

Considerando le transazioni normalizzate, le compravendite di negozi e laboratori hanno registrato una ripresa nei primi tre mesi del 2021, segnando una variazione del +34,4% rispetto al primo trimestre del 2020. Durante il lockdown, si è assistito ad un notevole aumento della propensione al risparmio: come conseguenza, sono cresciuti gli investimenti nel mercato immobiliare residenziale. Secondo la ricerca di Legacoop-Prometeia “L’accumulo dei risparmi da lockdown e il loro utilizzo: il ruolo del settore residenziale”, il mercato immobiliare ha segnato nell’estate del 2020 una ripresa del 42% degli investimenti immobiliari, con un saldo positivo nel terzo trimestre di oltre 5 miliardi, per un totale di 18 miliardi dai 12,6 miliardi del primo trimestre. Una progressione positiva che non si ferma, ma che secondo Prometeia proseguirà fino al 2023.

La crescita degli investimenti condiziona, a cascata, l’aumento dei prezzi degli immobili, che a inizio di questo anno secondo il report ha segnato + 6,4% rispetto al 2015. L’aumento delle attività immobiliari nel 2020 ha portato come conseguenza diretta la crescita dei prezzi delle case. I dati Istat dicono che nel secondo trimestre di quest’anno l’indice dei prezzi delle abitazioni (IPAB) è aumentato dell’1,7% rispetto al trimestre precedente e dello 0,4% rispetto allo stesso periodo del 2020. Determinante per l’aumento dei valori, gli immobili di nuova costruzione che hanno guadagnato il 2,0% nel secondo trimestre, frenando la crescita che nel primo trimestre aveva fatto registrare il + 4,0%. L’incognita maggiore è riservata al settore immobiliare retail nelle zone vicino agli uffici. Lo spopolamento degli uffici ha provocato un effetto domino che ha coinvolto nella crisi anche il commercio al dettaglio nelle zone limitrofe, poiché non recandosi in ufficio molta gente ha smesso di pranzare fuori o non fa più shopping nei negozi ubicati nei dintorni. Molte aziende, pur non abbandonando del tutto il lavoro in presenza, potrebbero preferire uffici più piccoli.