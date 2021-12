Il CoVid sale e il caro prezzi pure. Ma la Merkel invidia l’Italia

Prime pagine

“Ospedali sale la pressione” così titola il Corriere della Sera, “Milano riapre il reparto in fiera, tutta l’Europa in rosso, zone gialle solo in Italia e Spagna. Aumentano i ricoverati gravi, boom di vaccini, per i bambini si parte il 16”. I positivi crescono al ritmo del 25% a settimana e salgono i ricoveri in terapia intensiva e subintensiva. Fabio Ciciliano del CTS dice: “ora linea dura su regole e controlli”.

“Merkel, ultimo atto, no-vax in lockdown”, fotonotizia sempre sul Corriere della Sera in prima per celebrare l’addio ad Angela Merkel che elogia il nostro Paese.

“L’Europa dell’obbligo” apre così la Repubblica, “Dopo l’Austria anche la Germania imporrà il vaccino per legge. Palazzo Chigi pensa all’ipotesi gennaio per i lavoratori”.

Durissimo il governatore del Veneto Zaia che dichiara sulla Stampa: “Nelle mie Asl niente tamponi ai no-Vax, linea dura ma no all’obbligo vaccinale”

CoVid le verità nascoste

“Inchiesta camici, i pm chiedono il processo per Attilio Fontana (La Repubblica).

L’economia che serve

“Istat, più lavoro, 35.000 assunti nell’ultimo mese ma sono tutti uomini (la Repubblica). Michela Marzano commenta: “Non è una ripresa per donne”. E sempre sul quotidiano romano Isaia Sales in prima pagina scrive del Recovery e del divario del Sud.

Sulla Stampa di spalla: “bollette altri 2 miliardi, cresce l’occupazione ma non per le donne e i posti sono soltanto precari” scrive Pietro Garibaldi. E Carlo Cottarelli analizza “il ritorno duraturo dell’inflazione”.

Sul Sole-24 Ore in apertura costo del lavoro e cuneo: “sgravi contributivi, una tantum di 1,5 miliardi ma i sindacati sono in pressing” e di spalla i rincari delle bollette, “dal governo altri 500 milioni per alleggerire i costi di luce e gas”.

Il Messaggero apre con una dichiarazione di Paolo Gentiloni, commissario Ue: “il patto di stabilità sarà meno rigido” e di spalla Paolo Balduzzi commenta lo spettro-inflazione: “lo sforzo che serve per non fermare la crescita”. Sempre il quotidiano romano in prima pagina scrive: “Il 730 sarà più facile, niente scontrini se sono noti al fisco, l’utente non dovrà allegare i documenti se già acquisiti dalle entrate”.

Il Fatto Quotidiano apre con la notizia che “il ministro Cingolani vuole a capo del PNRR un McKinsey-boy, Paolo D’Aprile: così i migliori vogliono ricorrere ai big privati delle multinazionali”.

Titoloni ansiogeno di Libero Quotidiano: “Bollette allarme rosso, aumenti fino a 400%, ecco le storie delle imprese che rischiano di chiudere a causa dei rincari e tra poco toccherà le famiglie pagare”.

Grandi manovre sulla manovra

Il Sole-24 Ore apre con un titolo su “Sconti e bonus, così cambia l’Irpef”. Oggi la riforma in Consiglio dei Ministri. Detrazione base a 3100 euro, bonus Renzi fino a 15 mila.

Avvenire svela: “sbandata sul non profit, escluso dei bandi PNRR”.

La grande corsa verso il Colle

Al Senato si litiga per dei seggi contesi: “nel voto sul Lotito assalto dei franchi tiratori, ora si teme per il Colle” (La Repubblica). Giorgia Meloni sul Giornale: “Berlusconi al Colle tutelerà la sovranità, il cavaliere ottima carta per il centro destra. La partita non è facile ma bisogna tentare” e Adalberto Signore svela un retroscena: “Il partito democratico fermo su Mattarella, Draghi si muove”.

Su Libero, Fausto Carioti scrive: Quel tam tam dal colle: Mattarella tifa Draghi, l’erede preferito”.



Se l’Italia non ride, il mondo piange

Sulla Stampa “Il declino di Kamala Harris, non è all’altezza”, il commento di Gianni Riotta. E Marine Le Pen non si smentisce mai: “Via gli stranieri che non lavorano”.

Avvenire in prima pagina: “In Africa contagi in aumento del 54%, più che triplicati in Sudafrica”.

Ipse dixit

“I versamenti Irpef arrivano per il 90% da dipendenti e pensionati” [Ernesto Maria Ruffini, direttore dell’agenzia delle entrate, sul Corriere della Sera]

“Grazie all’intesa sul lavoro, Ita troverà il partner entro metà 2022” (Alfredo Altavilla, Presidente esecutivo di ita Airways sul Sole-24 ore).

Per chi ha tempo (gli editoriali)

“Meno di un quinto dei 131.760 iscritti al movimento 5 stelle ha deciso con il suo voto una svolta radicale: iscrivere il movimento il registro dei partiti, accedere al 2×1000, cioè al finanziamento pubblico e al finanziamento privato agevolato. Lo 0,23% del partito ha preso una decisione che riguarda quasi 11 milioni di votanti (2018) e 339 parlamentari” [Sabino Cassese, “La crisi doppia dei partiti”, Corsera].

“Se a contare è lo spread sanitario, dopo anni in cui l’Europa si è divisa lungo la curva dello spread sui tassi di interesse” (Andrea Bonanni sulla Repubblica).

“Se adesso Merkel invidia l’Italia” (Francesca Sforza sulla Stampa)

Sul sole-24 ore l’analisi del direttore Fabio Tamburini su Ita, “una nuova società per superare il passato”.