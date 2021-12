I milanesi e l'automobile: un rapporto in evoluzione

A che punto è il rapporto dei milanesi con la propria auto? La tanto discussa mobilità ad impatto ridotto sembra per ora non averne incrinato profondamente il legame. Virtuo, primo servizio di autonoleggio 100% digitale, ha indagato in collaborazione con Doxa, la propensione all’utilizzo dell’auto attraverso una ricerca che ha messo in evidenza il tema.

La ricerca, realizzata su Milano su un campione di età compresa tra i 25 e i 74 anni, rivela che il possesso dell’auto è ancora elevato, con il 94% degli intervistati che dichiara di avere un’auto a disposizione. Ed emerge un forte desiderio di tornare a viaggiare fuori città, complice probabilmente l’avvicinarsi delle prossime festività come Natale, Capodanno ed Epifania, a partire dal milanesissimo ponte di Sant'Ambrogio.

Compatibilmente con il ritorno alla normalità negli spostamenti, 1 milanese su 3 (33%) è pronto a rimettersi in auto anche più di prima per andare a passare i week-end fuori città. Le destinazioni preferite? Le città d’arte (50%) ma anche gironzolare senza una meta fissa alla scoperta del Bel Paese (31%) soprattutto per i più giovani (37%). Seguono la montagna (29%) e la scoperta della propria regione (22%).

Il compagno di viaggio preferito? Il proprio partner (44%) seguito dalla famiglia (30%) e dai migliori amici (15%).

L’uso dell’auto? Soprattutto per tempo libero e per recarsi fuori città

La ricerca dice che i Milanesi utilizzano l’auto in media 4 giorni a settimana, con circa la metà dei milanesi (49%) che dichiara di utilizzarla al massimo 2/3 giorni alla settimana.

L’utilizzo dell’auto, oltre che per commissioni varie (65%), è legato in particolar modo al tempo libero (61%) e per recarsi fuori città (59%), mentre l’uso prioritario per recarsi a lavoro raccoglie “solamente” il 36% delle risposte, a cui si aggiunge il 20% di coloro che la usano per svolgere il proprio lavoro.

Il cambiamento del rapporto con l’auto è evidenziato anche dal fatto che in città essa è affiancata per quasi 7 milanesi su 10 (67%) da un altro mezzo, che nel 55% dei casi è la bicicletta, tradizionale o elettrica. L’utilizzo dei mezzi di mobilità sharing coinvolge invece il 42% dei milanesi, che diventa 64% nella fascia d’età 25-44 anni.

Noleggiare un auto per spostarsi fuori città? La risposta è sì!

I milanesi si dimostrano sempre più interessati alle innovazioni anche per quanto riguarda l’utilizzo dell’auto fuori città. Infatti quasi 7 su 10 (69%) valutano in maniera positiva l’idea di rinunciare all’auto di proprietà se potessero noleggiarne una in qualsiasi momento con il proprio smartphone, ritirandola nelle stazioni di ritiro in città o facendosela consegnare sotto casa.

E nel segno dell’innovazione Virtuo, che oltre ad offrire servizio esclusivo di consegna e ritiro dell’auto a domicilio con Virtuo Delivered, sta espandendo il servizio a Milano venendo incontro alle esigenze di mobilità fuori città. Virtuo ha infatti da poco aperto la stazione di ritiro presso l’aeroporto di Milano Linate, che si va ad aggiungere a quelle già attive di Milano Centrale, Piazzale Lodi e Arco della Pace - Sempione.

Nata in Francia nel 2016, Virtuo rappresenta una novità assoluta nel mondo del tradizionale autonoleggio a lunga distanza apprezzata ormai da oltre 2 milioni di persone in Europa che hanno scaricato l’app. Il servizio è attivo in numerose città europee come Parigi, Lione, Marsiglia, Madrid, Barcellona, Londra, Manchester ed Edimburgo e dalla fine di maggio anche in Italia a Milano.

Come funziona Virtuo

Grazie a Virtuo il noleggio dell’auto avviene grazie all’app (disponibile per IOS e Android) con la quale in pochi click si può effettuare la prenotazione, pagare il noleggio, ritirare l’auto presso le stazioni di ritiro presenti in città ad ogni ora del giorno e della notte senza limiti di orario e senza contatto, segnalare eventuali danni, mettere in moto l’auto grazie all’apposita chiave digitale e... partire! Il tutto senza le code e le complessità di una tradizionale agenzia di noleggio.

Per quanti vogliono avvalersi di un ulteriore comfort, Virtuo offre anche Virtuo Delivered, l’innovativo servizio di car delivery, grazie al quale ricevere e consegnare l’auto prenotata presso il proprio domicilio.

A disposizione di tutti i clienti un servizio di customer service attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, a cui poter rivolgersi gratuitamente per tutte le necessità legate al noleggio.

Tramite l'app anche durante il noleggio è possibile modificare le condizioni, come ad esempio aumentare il chilometraggio, estendere il periodo di noleggio e selezionare gratuitamente fino a 4 guidatori aggiuntivi, segnalare eventuali danni che il veicolo potrebbe avere subito nel tragitto e chattare con il servizio clienti in tempo reale.

Tutti i veicoli della flotta Virtuo sono puliti e sanificati al termine di ogni noleggio per garantire ai clienti la massima sicurezza.