Amplifon "campionessa"di change management

Il Premio Assochange 2021 è stato assegnato a Amplifon. Giunto alla X edizione, il riconoscimento è stato consegnato in occasione del Convegno di presentazione dei risultati dell’ottavo Osservatorio sul Change Management in Italia, organizzato da Assochange in collaborazione con il Politecnico di Milano.



“Con l’assegnazione a Amplifon del Premio Assochange 2021, ha spiegato Moira Masper, presidente dell’associazione, abbiamo voluto sottolineare l’importante percorso di trasformazione digitale avviato a livello complessivo nell’organizzazione e in linea con la strategia di business, che ha interessato sia le funzioni direzionali sia la rete distributiva, sostenuta da un ricco e strutturato piano di Change Management volto ad accompagnare le persone prima, durante e dopo, con attività di stakeholder management, comunicazione, training, monitoraggio dell’adozione dei nuovi processi, celebrazione dei successi, permettendo di accelerare l’execution e migliorare le performance, con una forte accountability e un grande spirito di collaborazione. Un processo che ha portato innovazione di servizio, standardizzazione del modo di lavorare, efficientamento di task operativi e creazione di un’unica One Amplifon Employee Experience a livello globale“.



“Ricevere il Premio Assochange, ha commentato Francesca Morichini, Chief HR Officer Amplifon che ha ritirato il Premio, è per noi una grande soddisfazione. Il percorso di trasformazione di Amplifon nasce dalla volontà di anticipare le esigenze di business e supportare una crescita sostenibile nel breve e nel lungo periodo, mantenendo sempre al centro il Cliente. Dalla Customer all’Employee Experience, abbiamo lavorato contemporaneamente sull’adozione di tecnologie d’avanguardia e sull’implementazione di nuovi processi, investendo costantemente su una cultura aziendale basata su valori chiari e condivisi. In quattro anni, la trasformazione ha attraversato l’intera organizzazione e ognuno di noi ne è stato, al tempo stesso, parte e acceleratore. Il nostro modello di leadership è fortemente incentrato sulla gestione del cambiamento; proprio per questo le persone che inseriamo si caratterizzano per una forte learning agility e per la capacità di vivere positivamente la trasformazione, ma anche di influenzarla e guidarla”.



Istituito nel 2012, il Premio Assochange è stato voluto per premiare iniziative di persone, aziende e istituzioni, finalizzate ad attivare processi di cambiamento riferiti a realtà complesse. In passato è stato assegnato a: Comune di Milano (2012), Ferrovie dello Stato (2013), Dallara (2014), Pirelli (2015), Acea (2016), Enel (2017), Gruppo Mondadori (2018), Eni (2019), Nestlé (2020).



Costituita nel 2003, Assochange è un’associazione di imprese, enti, istituzioni, professionisti e Università, che si propone di essere luogo di incontro, confronto e diffusione di conoscenza sul Change Management per aiutare le organizzazioni a raggiungere i loro obiettivi di cambiamento.



Amplifon, leader globale del mercato retail dell’hearing care, rende possibile la riscoperta di tutte le emozioni dei suoni. Tutti gli oltre 17.500 dipendenti e collaboratori di Amplifon nel mondo si impegnano ogni giorno nel comprendere le esigenze uniche di ogni cliente, offrendo prodotti e servizi esclusivi, innovativi e altamente personalizzati, per garantire a ognuno la migliore soluzione e un’esperienza straordinaria. Il Gruppo opera attraverso una rete di oltre 9.000 punti vendita in 26 paesi e 5 continenti.