Diritto del Lavoro, Gender Balance e Sostenibilità: Nuove Normative

Federmanager, 4.Manager e la School of Law LUISS Guido Carli presentano a Connext la seconda edizione del corso avanzato dedicato allo sviluppo di formazione executive, nell’ambito della gestione delle risorse umane.

La seconda edizione del corso executive, che partirà a gennaio 2022, coinvolge circa 35 giovani dirigenti di PMI con ruoli anche in ambito di gestione delle risorse umane e affronta, in particolare, i temi della promozione del talento femminile e della sostenibilità.

“Dopo il successo della prima edizione dedicata alla consulenza previdenziale per i manager, prosegue proficuamente la collaborazione tra Federmanager, 4.Manager e la School of Law della Luiss Guido Carli” - commenta il Direttore Generale di 4.Manager, Fulvio D’Alvia - “Abbiamo voluto dedicare questa seconda edizione al tema della valorizzazione del capitale umano con particolare attenzione alle figure femminili che, a livello dirigenziale, risentono maggiormente del gender gap, nonostante siano riconosciute loro le soft skill adatte a guidare la transizione sostenibile all’interno delle aziende”.

“Alla luce dell’accelerazione che la pandemia ha imposto all’adozione di nuovi modelli organizzativi all’interno dei settori privato e pubblico, – ha dichiarato il Direttore Generale Federmanager Mario Cardoni – abbiamo pensato di strutturare un master focalizzato sulle recenti istanze del mondo del lavoro. Promuoviamo infatti, una nuova cultura manageriale che sia incentrata su un agile management inclusivo e proiettato alla realizzazione di obiettivi concreti di sostenibilità e welfare circolare”.

“La promozione della sostenibilità e della parità di genere rappresentano una sfida organizzativa non ulteriormente differibile. Questo corso vuole fornire ad un gruppo selezionato di HR managers gli strumenti e le conoscenze richieste per affrontare questa sfida” – commenta il Prof. Raffaele Fabozzi, Ordinario di Diritto del Lavoro, Luiss Guido Carli e direttore di questa iniziativa formativa.

Nello specifico il corso, che si svolgerà on line sulla piattaforma Luiss Learn, affronterà i seguenti temi:

Sostenibilità, innovazione sociale e organizzazione del lavoro: l’impatto sui rapporti individuali e profili giuslavoristici;

Risorse umane e innovazione sociale: gli strumenti collettivi di gestione del mutamento organizzativo nell’attuale quadro delle relazioni industriali;

Sostenibilità e welfare circolare: la possibile ibridazione dei modelli di protezione pubblici e privati;

Sostenibilità e creazione del valore a lungo termine: modelli di compensation e prospettive di workfar

Il master si concluderà con un evento incentrato sull’analisi del gender gap nelle organizzazioni e le strategie e best practices per superarlo. In particolare, saranno presentate le analisi e gli studi completati da 4.Manager.

Qui un video dell'incontro