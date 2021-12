Gagliardini e Lautaro su rigore, Inter-Spezia 2-0

MILANO (ITALPRESS) - L'Inter conquista la decima vittoria stagionale imponendosi 2-0 contro lo Spezia grazie alle reti di Gagliardini e di Lautaro Martinez su calcio di rigore. Terzo successo consecutivo per gli uomini di Simone Inzaghi, il quinto in sette gare davanti al proprio pubblico. Tre punti fondamentali per la compagine interista, mentre si complica invece la corsa salvezza per lo Spezia, i liguri sono fermi a quota 11 punti dopo 15 partite: già col Sassuolo servirà una reazione immediata. Thiago Motta prova a cambiare qualcosa rispetto alla sconfitta col Bologna, nei primi 30 minuti la squadra di Simone Inzaghi fa fatica a trovare varchi. Correa e Lautaro provano ad abbattere il muro dello Spezia con le conclusioni dal limite senza però trovare fortuna. Non bastano nemmeno le giocate dalla corsia mancina di Perisic per poter scardinare la difesa dei liguri. La giocata che rompe gli equilibri arriva al 36' del primo tempo, dalla corsia destra D'Ambrosio appoggia per Lautaro, l'argentino lascia scorrere per Gagliardini che da dentro l'area non sbaglia e supera Provedel. Correa tenta la gioia personale a pochi minuti dal duplice fischio, ma gli ospiti si salvano in calcio d'angolo. Nel recupero Amian, sugli sviluppi di un calcio d'angolo, colpisce di testa: Handanovic si supera ed evita la rete del pareggio. La squadra di Simone Inzaghi non si rilassa e nella ripresa cerca il secondo gol a più riprese, prima Correa colpisce la traversa, poi Provedel salva sulla conclusione di Calhanoglu. Al 13' del secondo tempo i nerazzurri trovano la rete del raddoppio grazie al rigore causato da Kiwior e trasformato da Lautaro Martinez. Vidal prova la gioia personale in pieno recupero, ma il punteggio non cambia: l'Inter vince 2-0. (ITALPRESS). pia/gm/red 01-Dic-21 20:38