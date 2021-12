Cpm con Wiferion, Puk Group e Wittenstein: un pool di eccellenze per la smart factory

Nuove partnership per CPM (Gruppo Dürr) finalizzate all'offerta di un pool di esperti a servizio delle aziende automotive. Gli accordi di collaborazione con importanti brand del software e dell’automazione del calibro di Wittenstein, Wiferion, PUK Group permetteranno infatti agli ingegneri CPM di rendere gli AGV (Automatic Guided Vehicle) ProFleet, ancora più interattivi ed affidabili, per una produzione e una movimentazione sempre più ottimizzate e smart e con un target zero downtime sempre più vicino.

Tra le più recenti implementazioni, ad esempio, i processi di ricarica in linea dell'AGV con PUK e Wiferion. In pratica l'AGV ProFleet ricarica le sue batterie durante i passaggi nelle stazioni di lavoro, sfruttando ogni sosta e ottimizzando il tempo-ciclo. Gli speciali dispositivi di ricarica messi a punto con i nostri partner permettono cioè di eliminare o ridurre al minimo gli ingombranti centri dedicati alla ricarica degli AGV fuori linea. Non solo questo ottimizza i tempi di produzione, ma allunga la vita delle batterie e impatta positivamente sull'ambiente di lavoro, rendendolo più sgombro e sicuro per gli operatori.

La collaborazione con Wittenstein è stata invece strategica con l’introduzione dei sistemi di trasmissione per AGV iTAS®, individuali, intelligenti e interattivi, con azionamento simco® drive che include funzionalità webserver integrate. In questo modo i parametri operativi dei gruppi di trasmissione di ogni AGV ProFleet possono essere facilmente controllati ed è possibile verificarne in tempo reale il buon funzionamento o reagire tempestivamente e in modo mirato a eventuali errori o avvisi. Inoltre l’accessibilità ai dati facilita la messa in servizio e il monitoraggio costante dei veicoli in esercizio, assicurando la massima operatività dell’intero impianto. Tutte caratteristiche in linea con il concetto di Industria 4.0.

CPM

Nata a Torino, nell'indotto italiano dell'automotive, CPM è una realtà leader nella progettazione di impianti produttivi di autoveicoli elettrici e a motore. Titolare di numerosi brevetti per gli innovativi sistemi di movimentazione e produzione, l’azienda ha firmato soluzioni chiavi in mano per le più importanti case automobilistiche mondiali. Dal 1999 fa parte del Gruppo tedesco Dürr, specializzato nella fornitura a livello globale di impianti e tecnologie per la produzione a basso impatto ambientale nei settori aeronautico, automotive, meccanico, chimico e farmaceutico.

PUK Group

Nata a Berlino come Pohl und Klein (PUK) oggi PUK Group progetta, sviluppa e produce soluzioni di alta qualità per la gestione dei cavi per diverse applicazioni da oltre 50 anni. L'ultima innovazione è un’infrastruttura che supporta i requisiti speciali del sistema di ricarica wireless a terra e protegge l'integrità dell'attrezzatura. Una soluzione per impianti produttivi e strutture logistiche logistiche che utilizzano flotte di robot a guida autonoma.

WIFERION

Wiferion sviluppa e vende sistemi di alimentazione per applicazioni robotiche mobili. Dalle batterie alla tecnologia di ricarica induttiva alle soluzioni di gestione dell'energia, Wiferion offre una gamma di prodotti che consentono un'efficiente fornitura di energia a veicoli a guida automatica (AGV) e robot mobili autonomi (AMR). La tecnologia comprende anche progetti di retrofit per le flotte esistenti.

WITTENSTEIN

Con sede principale a Igersheim-Harthausen, a nord di Stoccarda, WITTENSTEIN SE progetta e produce riduttori epicicloidali e ortogonali, servoattuatori rotativi e lineari, software di dimensionamento, sensori e sistemi di trasmissione completi che trovano impiego nei più diversi settori industriali. Non mancano anche applicazioni in settori meno convenzionali come l’aerospace, il subsea, l’oil&gas e la tecnologia per industria 4.0.