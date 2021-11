Il contatore smart è anche green

Un contatore smart, realizzato in gran parte con plastica riciclata e già pronto per la distribuzione in rete dell’idrogeno, con una sperimentazione che prenderà il via a breve coinvolgendo una trentina di famiglie di Castelfranco Emilia, nel modenese: è NexMeter Green, il modello evoluto del contatore gas realizzato dalla multiutility Hera in collaborazione con Panasonic e Pietro Fiorentini.

La nuova versione del contatore è stata presentata in anteprima a Milano alla fiera Enlit, la più importante manifestazione del settore delle utility: NexMeter Green è primo nel suo genere a livello internazionale per le funzionalità di sicurezza e la sua realizzazione in plastica riciclata completa l’impegno del gruppo Hera per la transizione energetica e la circolarità. Oltre a essere dotato di tecnologia e funzioni d’eccellenza anche in termini di riduzione delle dispersioni di gas in atmosfera, infatti, il dispositivo sarà il protagonista della prima sperimentazione in Italia di uso dell’idrogeno nella distribuzione gas domestica. Grazie a circa 45 milioni di investimenti, l’obiettivo del gruppo è raggiungere i 300mila contatori installati entro il 2023, di cui 200mila in plastica riciclata. Le aree interessate sono quelle servite dalle società di distribuzione di Hera, a partire da quelle classificate a rischio sismico o in cui si sono verificati recentemente fenomeni tellurici, come Emilia-Romagna e Friuli-Venezia Giulia. L’apparecchio è infatti in grado di intercettare in tempo reale anche minime perdite o scosse.

NexMeter sarà quindi un pioniere nell’uso dell’idrogeno, con la prima sperimentazione sul campo che partirà già nei prossimi mesi da Castelfranco Emilia: una miscela di gas naturale e idrogeno verrà immessa in una porzione della rete di distribuzione gestita dalla multiutility, che coinvolge una trentina di famiglie. Il progetto si inserisce nella più ampia strategia del gruppo Hera per lo sviluppo dell’idrogeno in una duplice prospettiva: evoluzione dei propri asset, a cominciare appunto dalle reti di distribuzione gas, e realizzazione di nuove opportunità di business.

Al di là della sperimentazione con l’idrogeno, l’uso di NexMeter Green è in grado di apportare benefici concreti all’ambiente e al portafogli: l’eliminazione delle perdite, infatti, riduce le dispersioni di metano, a loro volta altamente inquinanti, mentre l’intero processo di ottimizzazione della gestione della rete gas incide positivamente sul rendimento e sulle emissioni degli apparecchi utilizzatori, a partire dalle caldaie. La capacità di intercettare e segnalare agli utenti anche le più piccole fughe di gas aiuta poi a contenere i costi in bolletta.

NexMeter Green è costruito con la maggioranza dei componenti – oltre il 68% - realizzati in plastica riciclata: un risultato che il gruppo Hera ha raggiunto grazie alle competenze della controllata Aliplast, che vanta una produzione annua di circa 100mila tonnellate di plastica riciclata. Il nuovo dispositivo è green anche sul fronte della manualistica: il classico libretto di istruzioni è stato sostituito da un QR code stampato sul contatore, e la confezione è realizzata in cartone riciclato.

“Con NexMeter, già due anni fa, abbiamo dato prova concreta della nostra capacità di investire e innovare in un settore ancora molto tradizionale come quello della distribuzione del gas, ponendo particolare attenzione alla sicurezza e alla riduzione delle dispersioni di gas in atmosfera, elemento al centro anche del recente dibattito della Cop26”, ha commentato l’ad del gruppo Hera, Stefano Venier. “Con questa nuova versione del dispositivo, pronta per l’idrogeno e in plastica riciclata, facciamo un ulteriore passo in più, continuando a mettere a frutto la nostra profonda esperienza in questo ambito con le competenze dei partner più qualificati a livello nazionale e internazionale. Azioni e investimenti per l’economia circolare e l’innovazione guidano, infatti, le strategie del nostro piano industriale, in linea con gli orientamenti europei e gli obiettivi dell’Agenda Onu 2030. Come multiutility del territorio, del resto, abbiamo anche il compito di crescere accompagnando, in parallelo, lo sviluppo sostenibile delle comunità in cui operiamo, con soluzioni all’avanguardia, rispettose dell’ambiente e che rispondano ai bisogni di sicurezza e qualità dei cittadini. NexMeter rappresenta un esempio tangibile del nostro impegno per svolgere al meglio questa missione”.

Il nuovo contatore segna la riconferma della collaborazione di Hera con due partner d’eccellenza: la multinazionale giapponese Panasonic, leader mondiale nella produzione di prodotti e componenti elettronici, e Pietro Fiorentini, azienda italiana specializzata nella realizzazione di prodotti e servizi per tutta la filiera del gas naturale. “Siamo onorati di aver contribuito allo sviluppo di NexMeter, che alle funzioni di sicurezza oggi ha aggiunto l’utilizzo di gas green, in particolar modo l’idrogeno, andando incontro alle esigenze che la transizione ecologica impone”, ha fatto sapere Motokazu Nishii, head of meter device business, smart energy system business division, electric works company di Panasonic Corporation. “Il NexMeter, già estremamente innovativo nella sua prima versione per la sensoristica avanzata e le funzioni di sicurezza, si evolve in questa nuova fase in direzione della sostenibilità dei componenti e della compatibilità con l’idrogeno”, ha aggiunto Cristiano Nardi, presidente esecutivo del gruppo Pietro Fiorentini. “Il successo del progetto rappresenta la testimonianza del nostro impegno a instaurare un dialogo continuo e costruttivo con i nostri partner Hera e Panasonic, per realizzare insieme soluzioni tecnologicamente avanzate, competitive e pienamente rispettose dell’ambiente”.