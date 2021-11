Wetaxi, l'anti-Uber che aiuta i taxi a migliorare il servizio alla clientela

Hanno provato a bollarli erroneamente come gli Uber italiani. Ma è proprio il contrario: Wetaxi è una app che consente di conoscere in anticipo il prezzo che si dovrà pagare. Ma la differenza con il celeberrimo sito è che l'azienda fondata da Massimiliano Curto non fa concorrenza ai taxi, ma usa il sistema esistente. A Giugno 2017, assieme al partner locale, la cooperativa Taxitorino, lancia il servizio a Torino portando per la prima volta in Italia il servizio taxi a tariffa massima garantita e il taxi condiviso. Trasparenza, sostenibilità e accessibilità sono gli elementi che contraddistinguono Wetaxi. Nel 2020, insieme alla cooperativa romana Samarcanda 06.5551, Wetaxi ha lanciato Connect (wetaxiconnect.it), la prima rete a libero accesso completamente Made In Italy, ideata con i tassisti per i tassisti.

Curto, avete trovato un approccio "integrato" rispetto al mondo tradizionale dei taxi: potete diventare un caso di scuola?

Wetaxi ha scelto un modello collaborativo per posizionarsi sul mercato, mettendo a disposizione le sue competenze agli operatori esistenti. Questo binomio ha permesso di unire il know how di cooperative e tassisti alla tecnologia di una piattaforma digitale smart e aperta come la nostra. Innovazione consapevole, questo il nostro modello, è l’esempio di come la tecnologia possa migliorare un ecosistema senza distruggerlo, ma anzi coinvolgendo tutti i player e portando vantaggi a ciascuno. Siamo sicuri che sia un modello così versatile e trasversale che potrebbe rafforzare il nostro trasporto pubblico a livello nazionale, creando una rete coesa e un servizio sempre più efficiente anche per l’utenza.

Come avete gestito lo sciopero dei tassisti e come avete espresso la vostra solidarietà?

Di fronte all’inserimento del settore nel DDL Concorrenza, era inevitabile prendere una posizione: abbiamo aspettato come tutti i nostri partner i decreti attuativi del 2019, abbiamo costruito la nostra piattaforma nel rispetto delle regole del servizio, ben consapevoli che tanti nostri concorrenti non hanno fatto lo stesso. La decisione di supportare i nostri partner in questo sciopero è stata la naturale conseguenza al DDL: siamo un’azienda innovativa che verrà coinvolta in prima persona da questo Decreto, coinvolti saranno i tassisti con cui lavoriamo e soprattutto i nostri clienti, e siamo convinti che ci sia bisogno di regole e tutele. Ma queste devono essere chiare e concertate con gli operatori: non si può dimenticare il lavoro fatto negli anni precedenti e ripartire da zero. Il taxi è un trasporto pubblico, non possiamo pensare di trattarlo come se non lo fosse. Per questo motivo, ieri la nostra app è stata spenta: abbiamo deciso di sostenere i tassisti e tutelare gli utenti con un gesto importante, disattivando il servizio. Siamo molto felici di aver ricevuto sostegno e solidarietà dai nostri partner e anche dai nostri utenti.

Quali obiettivi vi ponete dopo i risultati molto incoraggianti della campagna di equity crowdfunding?

Mamacrowd ci ha permesso di realizzare un obiettivo che abbiamo sin dall’inizio: dare ai nostri partner la possibilità di partecipare attivamente in Wetaxi. Il grande risultato che abbiamo ottenuto è stata la conferma della bontà delle nostre scelte e della fiducia che partner, soci e dipendenti ripongono nell’azienda. Questo round sarà dedicato alla crescita: vogliamo ampliare la gamma di servizi offerti, sia agli utenti sia ai tassisti, e rendere ancora più capillare il servizio attraverso partnership con operatori di nuove città. Investiremo molto anche sulla parte di R&D, per garantire una tecnologia sempre più efficiente a tutti i fruitori della piattaforma.

Come sta andando il business ora che i contagi stanno salendo e che si agita lo spettro di nuove chiusure?

Il nostro settore è uno di quelli che più ha risentito di due anni di chiusure, lockdown e smartworking. Usciamo da mesi difficili, dove malgrado le iniziative incredibili che siamo riusciti a fare (come Wetaxi Delivery, il servizio di spedizione via taxi), soffriamo ancora la coda lunga del calo di lavoro e fatturato. Crediamo che il Covid abbia aperto a riflessioni più profonde sulla mobilità del futuro: oggi per esempio tante aziende hanno scelto lo smartworking come status quo. Questo influisce sulla mobilità delle nostre città e del nostro servizio: dobbiamo imparare a ripensare ai nostri mezzi, a come vengono usati, ai bisogni di un’utenza sempre più smart e flessibile. Teniamo costantemente sotto controllo la questione contagi: abbiamo saputo rispondere per tempo con iniziative dedicate sia sui tassisti sia sugli utenti, e siamo speranzosi che oggi, grazie alla campagna vaccinale, lo spettro di lockdown integrali resti tale. Al momento vediamo una situazione decisamente positiva: anche se non si parla ancora dei numeri pre-Covid, siamo comunque in una fase crescente, i prossimi mesi saranno fondamentali per capire cosa aspettarci nel prossimo anno.

Il decreto del "Super Green Pass" vi riguarda da vicino?

Le misure sono sempre più stringenti in vista di un periodo, quello delle festività, dove il rischio di picchi di contagi è maggiore. Siamo in una fase molto delicata dove è fondamentale l'attenzione per tutelare tutta l'utenza e soprattutto evitare nuove chiusure e restrizioni e siamo in attesa delle direttive dal Ministero dei Trasporti, per capire come il Decreto si applicherà in concreto al trasporto pubblico locale non di linea, e quindi al servizio taxi.