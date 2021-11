Hype lancia i conti deposito liberi o vincolati da 6 a 36 mesi

HYPE - la prima challenger bank in Italia per numero di clienti, oggi oltre 1,5 milioni – fedele al suo ruolo di cabina di controllo del denaro, amplia l’offerta con i conti deposito per rafforzare la capacità di risparmio dei suoi utenti.

In un momento storico come questo, in cui c’è molta liquidità ferma sui conti correnti (secondo i dati di Banca d’Italia, nel 2020 le famiglie italiane hanno messo da parte €126 miliardi, una cifra molto più alta dei 47,7 miliardi risparmiati nel 2019), i conti deposito rappresentano una valida soluzione, comoda e sicura, per non perdere il proprio potere d’acquisto.

Per questo da oggi i clienti HYPE hanno la possibilità di aprire, direttamente dall’app e in poche semplici mosse, sia linee svincolabili - da 12 a 36 mesi a partire da €1.000 - che vincolate - da 6 (con un importo minimo pari a €3.000) a 36 mesi, con tassi fino l’1,10%.

Coerentemente alla filosofia che combina soluzioni proprietarie e di terzi scegliendo tra le migliori disponibili sul mercato, l’offerta è costruita grazie all’integrazione del conto deposito di illimity ripensato per i clienti di HYPE.

Antonio Valitutti, CEO di HYPE commenta: "Nel corso dell’ultimo anno e mezzo abbiamo visto un’importante crescita dei risparmi dei nostri clienti. Per questo, in linea con il nostro obiettivo di promuovere una gestione del denaro efficiente e digitale, oggi rafforziamo la nostra proposta ampliando le possibilità di impiego della liquidità accumulata e inserendo una soluzione che garantisca un rendimento”.