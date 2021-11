Enel, Lanzetta guiderà country Italia e Tamburi il progetto Pnrr

ROMA (ITALPRESS) - Enel annuncia che a partire dal primo dicembre 2021 Nicola Lanzetta assumerà la guida della country Italia e che Carlo Tamburi guiderà il Progetto Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Lanzetta ricopre il ruolo di direttore Italia del Gruppo Enel dove da settembre del 2014 era responsabile del Mercato Italia. Ha ricoperto il ruolo di presidente in numerosi Cda di società del Gruppo Enel, come Enel Energia, Servizio Elettrico Nazionale, Enel.si ed Enel Sole. E' entrato a far parte del Gruppo Enel nel 2001, dapprima occupandosi dell'integrazione societaria e della formazione di Enel Gas e successivamente dell'avvio della rete commerciale di Enel Energia con la prima fase di liberalizzazione del mercato retail. E' stato senior vice president di Enel Energia e dal 2014 è stato responsabile del Mercato Italia di Enel. E' inoltre presidente del Gruppo Energia di Assolombarda e membro del consiglio direttivo di Confimprese. Carlo Tamburi ricopre il ruolo di responsabile del Progetto Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza con l'obiettivo di guidare l'implementazione di tutte le iniziative ed i progetti in materia di transizione energetica relativi al PNRR in Italia, in coordinamento con le linee di business e le funzioni di staff interessate. Curerà inoltre i rapporti con le Istituzioni e gli stakeholder rilevanti per la promozione del posizionamento, dei progetti e delle tecnologie. Dal luglio 2014 direttore Italia del Gruppo Enel, Tamburi ha fatto il suo ingresso in Enel nel 2002, dove ha inizialmente assunto la responsabilità dell'area Mergers and Acquisitions, successivamente è stato nominato direttore Acquisti, Servizi, Affari Generali e Immobiliari e dal 2008 ha ricoperto la carica di direttore della Divisione Internazionale. (ITALPRESS). ads/com 29-Nov-21 18:51