EcoToday. Il meglio dai giornali di oggi lunedì 29 novembre

Prime pagine/1. Il CoVid non finisce più

“Variante, salvi con il vaccino” titola il Corsera riportando le parole di Sergio Abrignani del Cts: “Improbabile che il ceppo buchi lo scudo delle dosi”. Il ministro Speranza dice no a nuove misure. Sindaci in pressing sull’obbligo delle mascherine. E il paziente infettato dalla nuova variante sudafricana dice: “infettati ma stiamo bene”.

Su Repubblica in prima pagina parla la dottoressa Coetzee: “Così ho scoperto Omicron, grado di contagiosità simile alla variante delta”. E adesso in Italia è corsa ai vaccini, nelle città liste d’attesa di un mese.

“G7 straordinario sulla salute” strilla La Stampa riportando le parole del ministro Speranza.

Il Fatto Quotidiano scettico sul vaccino ai bambini: “Lo dice pure Pfizer, pochi dati sulle miocarditi, servono cinque anni”.

Titolone rassegnato del Giornale “sulla variante Lamorgese”: il Viminale si arrende, pochi uomini e rischio flop sui controlli.

E il Domani apre la prima pagina con un’inchiesta a Bergamo: “troppi errori e bugie, crolla la versione di Speranza, i pm che indagano sulla gestione della prima fase del Covid hanno ascoltato i vertici del ministero che hanno riferito verità di comodo per coprire sbagli e omissioni”.

Prime pagine/2. CoVid&Lavoro

Sul Sole-24 Ore In taglio medio un’indagine sull’impatto del CoVid fra i lavoratori europei: obbligo di vaccino più esteso in Europa. In Italia dal 15 dicembre coinvolgerà il 17% degli occupati. E nel mondo la

Pandemia rende più dura la vita professionale di 6 lavoratori su 10.

“Il Pil può perdere l’1,4%“

[il Messaggero].

CoVid, ipse dixit

“CoVid, vaccinare i poveri o non ne usciremo” [Antonella Viola, La Stampa]

“Servirà la quarta dose” [L’immunologo Alberto Mantovani sulla Stampa].

“Fanatismo sui vaccini, pensiamo anche alle cure e smettiamola di inseguire No-vax’” [la virologa Maria Rita Gismondo su La Verità].

L’economia che serve

“5 miliardi per la scuola, parte il Recovery” scrive Fubini sul Corsera.

Su La Repubblica Carlo Cottarelli in prima pagina scrive quali sono i veri ostacoli alla ripresa e all’implementazione del PNRR: “gli enti locali”.

E sulla manovra di bilancio “partiti all’attacco e Draghi punta a blindare il testo” titola La Stampa che ospita in prima il commento sul tema di Mario Deaglio: “Per evitare il Suk ci vuole un cambio di passo”.

Il Sole-24 Ore apre sull’assegno unico: “L’aiuto premia le giovani madri e chi più figli” e ricorda le novità in busta paga, detrazioni addio e nuova Irpef.

Sul Messaggero, Enrico Letta e Carlo Calenda si scagliano contro Vivendi: “Con KKR, Tim meno politicizzata” e sempre in prima pagina il quotidiano romano dà spazio al decreto flussi che il ministro dell’Interno sta preparando in vista delle

assunzioni e dei fondi stanziati dal PNRR: “Pronto l’ampliamento per 80 mila lavoratori stranieri ma la Lega dice: non ci piace”.

Inchiesta del Fatto Quotidiano sull’evasione fiscale: “Vuoi esportare il nero? Pensa a tutto la banca, spesso non è l’evasore che cerca di fregare il fisco ma sono i consulenti e offrire la soluzione. I pm di Milano e Torino hanno ricostruito il sistema”.

La Politica ai tempi del CoVid

Un Berlusconi chiaramente interessato alla partita per il Colle, dalla prima pagina del Corriere della Sera, chiede in un’intervista che “il governo resti fino al 2023 per la pandemia”.

Sul Messaggero retroscena sul Quirinale: “Asse tra Renzi, Berlusconi, Di Maio e il PD, Draghi deve restare a Palazzo Chigi, partiti in pressing pensando al Colle”.

E Libero ci apre la prima: “La grande alleanza contro Draghi al Colle”.

Durissimi i commenti dei giornali di centrodestra alle parole dell’ex premier Monti sulla necessità di “dosare dall’alto la comunicazione”: “Vogliono controllare l’informazione per nascondere gli errori sul CoVid” (La Verità), “Monti invoca il bavaglio ai media” (Il Giornale), “Le idee di Monti pericolose come il virus” (Libero).

“Omicron, Tim e inflazione, tre sfide da brivido per Draghi” è il titolo de Il Tempo.

Giustizia 2.0

“Dal 3 dicembre il processo presso la Corte Costituzionale diventa digitale”. Il presidente della consulta Giancarlo Coraggio spiega in un’intervista la svolta della corte verso le nuove tecnologie [Il Sole-24 Ore].

Il pallone s’è sgonfiato

Nell’inchiesta giudiziaria che ha investito i vertici della Juventus calcio si è aperto anche il filone che riguarda i compensi per i procuratori dei calciatori, preoccupa la questione Borsa perché gli illeciti andrebbero a impattare sugli interessi degli azionisti, e adesso c’è anche la lente della Consob [Corriere della Sera].

"Disuguaglianze e discriminazioni”

Su tutti i giornali la notizia della giornalista sportiva molestata in diretta televisiva e la storia straziante della bambina nata nella tempesta sul bancone dei migranti in fuga.



Per chi ha tempo (gli editoriali)

“Tutti parlano, anche a vanvera, di sostenibilità, salvo poi in numerosi casi non praticarla. Un’etichetta di moda. Non è andando in giro con una borraccia al posto di una bottiglietta di plastica che ci salviamo la coscienza” [Ferruccio De Bortoli, “Transizione incivile, I record dell’acqua sprecata”, Corriere della Sera].

Ilvo Diamanti su Repubblica: “Il futuro per i giovani sarà difficile in Italia, peggiore rispetto ai loro genitori genitori, sondaggio condotto da Demos”.

“Con l’uscita di scena della Merkel, vera leader d’Europa, l’L’Unione Europea e per il momento senza guida, in transizione perenne”. [Ezio Mauro “L’Italia tra Bruxelles e Visegrad”, La Repubblica].