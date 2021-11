24ORE Business School registra un aumento del 102% delle iscrizioni dalle Isole e dal Sud Italia

Secondo i dati OCSE in Italia il tasso di disoccupazione giovanile è salito ulteriormente da un livello già molto alto di 28,7%, raggiungendo il 33,8% nel gennaio 2021. Preoccupa molto il dato sui Neet: nel nostro Paese il 23,3% dei giovani non studia e non lavora e nel 2020 quasi tre quarti delle posizioni ricercate su Internet riguardavano posti al nord (74%), il 15% nel Centro e solo l'11% nel Sud e Isole. In questo scenario, la 24ORE Business School accelera sulla digitalizzazione per una democratizzazione della formazione professionalizzante, registrando negli ultimi due anni un significativo incremento degli studenti provenienti dal Sud e dalle Isole che passano da 1006 a 2028.

“All’interno di un quadro nazionale che mostra delle forti necessità occupazionali, si evidenzia e conferma l’efficacia della nostra soluzione: la scelta di investire nella digitalizzazione della formazione - afferma Manuel Mandelli, Vice Presidente Digital della 24ORE Business School - Sono fortemente convinto dell’opportunità di efficienza e di democratizzazione che la tecnologia sta offrendo. Mai come in questi ultimi due anni ci siamo tutti resi conto dell’importanza di riallineare le nostre vite e il progetto che stiamo portando avanti ha proprio questa forte missione, aiutare le persone a riscoprire i propri sogni, anche quelli accantonati in un cassetto, e trovare il coraggio e le competenze per raggiungerli, indipendentemente dalla provenienza geografica o dall’età anagrafica”.

Nello specifico nell’ultimo anno gli studenti iscritti provenienti dalla Campania aumentano da 316 a 800 iscritti (+153%); dalla Puglia da 264 a 565 (+114%); dalla Calabria da 87 a 224 (+157%); dall’Abruzzo da 75 a 199 (+165%); dalla Basilicata da 31 a 73 (+135%); dalla Sicilia da 184 a 524 (+184%); dalla Sardegna da 49 a 167 (+240%). Anche rispetto al 2019, la crescita nelle Isole e nel Sud Italia è notevole, con la Sardegna (con un +270,5%), la Campania (+160%), Sicilia (+192%) e Puglia (+128%).

Le aree tematiche più richieste in queste regioni sono “Marketing, Comunicazione, Digital e Social Media” e “Gestione di impresa, export e internazionalizzazione” e la maggioranza degli studenti provenienti da queste aree rientra nella fascia di età tra i 21 e i 30 anni, con un aumento di quasi il +200% rispetto allo scorso anno. Risulta però un netto trend di crescita anche nelle fasce di età tra 31-40 anni e tra i 41-60 anni che, nonostante vedano un numero di studenti minore, registrano un aumento di più del +200% la prima e del +56% la seconda.

“Abbiamo riscontrato un aumento notevole della diversificazione della provenienza dei nostri studenti - prosegue Mandelli - Da Reggio Calabria, per esempio, siamo passati da non avere nessun iscritto nel 2019 ad averne 28 nel 2021 e, in tutto il Sud, siamo passati da avere 49 studenti tra i 41 e i 60 anni nel 2019 a 87 nel 2021. Sono numeri molto significativi, oltre che per l’importanza dei master post-universitari conclusi da queste persone, anche per il trend che mostrano e che non possiamo e non vogliamo ignorare. Se vogliamo davvero scommettere sulla ripartenza del nostro Paese dobbiamo puntare sull’estensione delle competenze”.