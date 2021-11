Sforza Fogliani (Confedilizia): «Difficile credere a certe rassicurazioni»

Corrado Sforza Fogliani, ex presidente di Confedelizia e attuale presidente del Centro Studi dell’associazione che raggruppa i proprietari di immobili non è uno che le manda a dire: «A che serve questa riforma? Non si è mai vista una fatta solo per procedere a un “corretto classamento” e per scoprire i terreni edificabili risultanti al Catasto agricoli. Ci sono già tanti strumenti nella nostra legislazione che consentono di rivedere in generale il classamento così come i quadri di classificazione e così via. Per cui non si capisce perché si debba fare tutto questo nuovo percorso – chiosa – se non per aumentare le tariffe d'estimo e comunque per ufficializzare a tutti gli effetti la trasformazione di un catasto che è reddituale, fin dai tempi dello Stato unitario, in un catasto patrimoniale. Voglio ricordare infatti che i catasti preunitari erano patrimoniali. E che fu con lo Stato unitario che la classe politica liberale introdusse un Catasto reddituale».

Draghi però ha sempre stoppato qualunque discorso in tema di patrimoniale…

Il “no alla patrimoniale” non vuol dire “no a tasse sugli immobili”. La patrimoniale è un altro discorso, è appunto l'imposta patrimoniale, un pagamento straordinario che dovrebbe essere fatto per legge. Qui si tratta della trasformazione del catasto da reddituale in patrimoniale.

Ma anche il ministro dell’Economia ha detto che “la mappatura degli immobili non servirà per aumentare le tasse, ma per capire lo stato del patrimonio immobiliare”.

E quindi mi vorrebbe dare ad intendere che si farà un lavorio di 5 anni semplicemente per un dato statistico? Draghi ha detto che i nuovi estimi partiranno solo fra 5 anni. Certo, prima di allora il nuovo Catasto non sarà pronto…Questa è la prova stessa che il Catasto che si prepara, più per i nostri figli che per noi, è un Catasto che aumenterà le imposte. Se no, parliamoci chiaro, perché dovrebbero rifarlo? Che poi, scusi, ma cosa vuol dire “capire lo stato del patrimonio immobiliare”? Tutte le volte che hanno modificato il catasto, hanno sempre detto che non sarebbero state aumentate le imposte e poi in realtà le imposte sono state aumentate, per cui è difficile credere a certe rassicurazioni. Anche perché poi i catasti, come si è visto l'ultima volta, li fa l'Agenzia delle Entrate e quindi le parole spese da chi sta al Governo di per sé valgono niente. In ogni caso un testo ufficiale non c'è ancora. Solo quando ci sarà l'atto che verrà esaminato dal Parlamento si saprà qual è il testo esatto. Fino ad allora possono modificarlo e non sarebbe la prima volta. Al momento possiamo solo commetare le dichiarazioni del Presidente del Consiglio.

In realtà con l’annuncio oggi di questa riforma a partire dal 2026, ci potrebbero essere subito ripercussioni: gli investimenti a lungo termine, come la casa, non hanno nell’incertezza il peggior nemico?

Certo che c’è il pericolo di un calo della fiducia negli investimenti immobiliari. Un pericolo che grava fortemente su tutto l’edilizio: mi chiedo perché andare a penalizzare un settore che fa da traino ad almeno 30 o 40 comparti? Dicono che la riforma partirà nel 2026. Ma se dovesse essere tutto pronto prima? Nel 2024 o 2025? Una volta approntato il Catasto, il Governo in carica può decidere di far partire subito la riforma. E se non ci fosse più Draghi al governo? Altri al posto suo non avrebbero nemmeno il problema di mantenere la parola data.

Vuol dire che in un Paese storicamente legato al mattone come il nostro, la politica non tutela più la casa?

In realtà, la Nadef approvata di recente dal Consiglio dei ministri, cita come base della riforma fiscale la relazione approvata dalle Commissioni Finanze del Senato e della Camera a giugno scorso. Nel lavoro preparatorio alla stesura di quel testo, la corrente parlamentare che voleva la revisione del catasto era risultata minoritaria per cui si era convenuto di non inserirla. Ma questo vuol dire che il Parlamento ha detto una cosa e il Governo, nel giro di tre mesi, ha fatto esattamente l’opposto.