La Sampdoria vince 3-1 in rimonta sul Verona

GENOVA (ITALPRESS) - La Sampdoria batte 3-1 in rimonta il Verona e conquista tre punti importanti per la classifica e per il morale. A Marassi il destro di Tameze illude i gialloblù, nella ripresa le reti di Candreva, Ekdal e Murru regalano il successo ai blucerchiati. Il Verona si fa vedere in avvio con una giocata sull'asse Caprari-Barak: al tiro va il ceco che però non inquadra lo specchio della porta di Audero. L'estremo difensore della Samp smanaccia un pericoloso cross di Lazovic su cui stava arrivando Simeone, poi i blucerchiati iniziano a prendere campo pur senza creare particolari pericoli. Nel momento migliore dei liguri a passare però è l'Hellas: al 37' Tameze raccoglie un pallone vagante al limite dell'area e calcia verso la porta trovando la deviazione di Yoshida che inganna il portiere. Nel finale di tempo termina alto un bel tiro al volo di Ceccherini mentre dall'altro lato Candreva pesca Caputo che calcia di prima intenzione e trova la risposta di piede di Montipò. Dopo l'intervallo la Sampdoria torna dagli spogliatoi con ben altro piglio. Al minuto 51 un cross dalla sinistra di Verre finisce dalle parti di Candreva dopo un intelligente appoggio di petto di Caputo: sbatte a terra e si insacca sul secondo palo il diagonale volante dell'esterno blucerchiato che poi corre in favore di telecamera per dedicare il gol all'infortunato Damsgaard. Sui piedi di Simeone e Ilic le chance del Verona per tornare avanti prima dell'ultimo quarto d'ora a totale appannaggio della Samp. Su un cross dalla trequarti del solito Candreva, Ekdal tocca quanto basta per indirizzare dove Montipò non può arrivare. Al novantesimo il preciso diagonale rasoterra del neoentrato Murru chiude la partita. (ITALPRESS). gve/gm/red 27-Nov-21 17:09