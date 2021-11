La community economico-finanziaria ha un nuovo e inedito strumento operativo e di confronto dinamico e “real time”.

È nata ufficialmente la nuova piattaforma fintech UCapital24, realizzata sia in versione Web che per Mobile. Si tratta del primo e, ad oggi, unico social network verticale dedicato al mondo economico e finanziario. Un ambiente ricco di contenuti e strumenti, tutti pensati e sviluppati per gli operatori del settore e per tutte le persone interessante a questi temi. L’utilizzo è intuitivo e molto versatile.

Nella piattaforma UCapital24, tutti gli iscritti, una volta scaricata l’App possono procedere alla registrazione gratuita e, una volta creato il proprio profilo, potranno sviluppare la propria community e interagire come su ogni altro social network. Con una importante differenza: la community è omogenea per interessi e esigenze di networking. Questo significa maggior efficacia delle interazioni e maggior produttività del tempo speso sulla piattaforma. Su UCapital 24, gli utenti potranno difatti entrare direttamente in contatto con brokers, traders, investitori, managers, consulenti, banche e tutti i maggiori financial players a livello globale, non solo per interagire ma anche per fare affari.

Gianmaria Feleppa Fondatore, Presidente e Amministratore Delegato di UCapital24, quotata sul mercato EGM di Borsa Italiana, ha sottolineato: “L’applicazione e la piattaforma rappresentano una vera innovazione in ambito fintech, pensata per facilitare l’accesso alla Global Digital Economy. Proprio in un periodo in cui si sta profondamente trasformando il mondo della finanza grazie alle evoluzioni tecnologiche, UCapital24 mette la sua tecnologia a disposizione di tutte le persone che lavorano in questo ambito in Italia e nel mondo. La nuova App offre un modo di operare: semplice, intuitivo, ma completo, innovativo e sofisticato. Un’evoluzione importante che democratizza l’accesso alla nuova finanza e all’economia e semplifica l’operatività di imprese e professionisti. Solo scaricando l’app UCapital24 o registrandosi alla piattaforma web se ne possono scoprire e apprezzare tutte le potenzialità.”

La piattaforma, che oggi è già disponibile sia in inglese che in italiano, verrà presto sviluppata anche in altre lingue e “Entro i prossimi mesi – ha concluso Feleppa - prevediamo di attivarla in spagnolo, intervento che ci permetterà di espanderci anche verso l’America Latina, insieme al Portoghese, Tedesco, Francese, Russo e Cinese. L’obiettivo della prima fase di sviluppo è di rendere la piattaforma disponibile in 20 lingue”.