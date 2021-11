Pioli prolunga il contratto con il Milan fino al 2023

ROMA (ITALPRESS) - Il tecnico del Milan, Stefano Pioli, ha prolungato il suo contratto con il club rossonero fino al 2023. La 'cerimonia' della firma è stata trasmessa sui canali social della società, rappresentata per l'occasione dal presidente Paolo Scaroni, dall'ad Ivan Gazidis e dal direttore tecnico Paolo Maldini. Pioli, 56 anni, ex allenatore di Parma, Bologna, Lazio, Fiorentina e Inter, siede sulla panchina del 'Diavolo' dal 2019. "La vittoria di Madrid? E' stata bellissima, ma speriamo ce ne siano tante altre perchè siamo molto ambiziosi", ha commentato Pioli a Milan Tv. Sul coro dei tifosi: "E' una sensazione bellissima, è sempre una grande emozione. Spero di saltare presto con loro. Quel coro è nato l'anno scorso sul pullman con la squadra in maniera spontanea, i tifosi lo hanno ripreso". (ITALPRESS). mc/red 26-Nov-21 12:53