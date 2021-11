Qonto entra a far parte dello Stripe Partner Program

Qonto, la soluzione di gestione finanziaria all-in-one 100% digitale che risponde alle esigenze di PMI e professionisti, entra a far parte dello Stripe Partner Program, il cui obiettivo è supportare la crescita del commercio online, aiutando le aziende ad avviare, gestire e far crescere le proprie attività. Stripe è un'azienda tecnologica che offre un'infrastruttura per l'economia online. Milioni di aziende di tutte le dimensioni oggi utilizzano Stripe per accettare pagamenti online e gestire complesse transazioni internazionali. Più della metà degli utenti di Stripe raddoppia il volume dei pagamenti mensili dopo due anni.

Qonto è il leader europeo nella gestione finanziaria per le PMI e i professionisti che offre a 200.000 aziende clienti in Francia, Italia, Spagna e Germania servizi per semplificare la quotidianità della contabilità e gestione delle spese aziendali con un servizio innovativo, veloce ed efficiente.

L'adesione di Qonto al Partner Program di Stripe, in qualità di Verified Partner, consentirà ai clienti comuni delle due aziende di identificare e collegare automaticamente le fatture e le ricevute delle transazioni effettuate tramite Stripe sul conto Qonto, senza bisogno di nessuna azione da parte dell’utente, garantendo un notevole risparmio di tempo nella gestione della contabilità (in media un giorno al mese). Inoltre, l’integrazione tra le applicazioni Qonto e Stripe, collegate in tempo reale tramite le API, elimina la possibilità di errore umano e semplifica la contabilità riducendo il rischio di non conformità con l'amministrazione fiscale in caso di mancata presentazione della prova di pagamento certificata.

"La nostra adesione allo Stripe Partner Program ha l’obiettivo di fornire ai clienti comuni di Qonto e Stripe il massimo dei vantaggi offerti dalle rispettive soluzioni, nel segno della efficienza e semplificazione della loro presenza online” ha commentato Mariano Spalletti, Country Manager di Qonto Italia. “Questa collaborazione rappresenta un ulteriore segnale del concreto impegno di Qonto a sostenere ed accelerare il processo di digitalizzazione dei pagamenti in entrata e in uscita delle piccole e medie imprese, in Italia e all’estero, dotandole dei migliori strumenti per far crescere in modo sostenibile il fatturato generato online”.

Le integrazioni con player leader nel proprio settore, come quella siglata con Stripe, vengono accuratamente selezionate e implementate da Qonto con l’obiettivo di offrire ai propri clienti le migliori soluzioni e tecnologie disponibili sul mercato, e l’accesso a una serie di vantaggi esclusivi in grado di semplificare ulteriormente la gestione contabile e finanziaria della propria attività.

Qonto è entrato a far parte dello Stripe Partner Program superando con successo un rigoroso processo di controllo e verifica, atto a garantire la qualità dei partner proposti da Stripe. Inoltre, grazie alla qualifica di Verified Partner, Qonto beneficia di ulteriori vantaggi, tra cui l'accesso a milioni di utenti Stripe, inviti esclusivi a testare servizi in beta, supporto dedicato e molto altro.

“I partner si integrano con Stripe da anni, e oltre la metà dei nostri utenti a più alto potenziale di crescita sfrutta una o più estensioni di Stripe. Siamo entusiasti che Qonto si unisca a noi per offrire una migliore esperienza complessiva a milioni di aziende che oggi stanno crescendo grazie a Stripe" ha affermato Jérôme Tomasini, responsabile delle partnership con l’ecosistema di startup di Stripe nel Sud Europa.