Black Friday, non solo e-commerce: switch online su luce e gas volano al +120%

Non solo e-commerce, sia esso il canale per acquistare moda, elettronica, prodotti beauty o giochi o videogiochi: il Black Friday, a sorpresa, impatta anche l’acquisto di… luce, gas, internet e mobile. Tanto che, nella settimana del “venerdì nero”, è attesa una variazione del +120% nei cambi di fornitore (solo l’anno scorso si è registrato un +68% sull’energy, un +98% su telefonia), spinta dalla guerra degli sconti che non risparmia neanche il mondo dell’energia.

A rivelare come la corsa al risparmio che si attiva durante l’ultima settimana di novembre riguardi anche il mondo delle bollette è Switcho (www.switcho.it), la piattaforma del risparmio personalizzato che aiuta gli utenti a risparmiare sulle proprie spese ricorrenti. Guardando ai dati 2020, Switcho ha rilevato un significativo aumento di richieste di cambio fornitore proprio nella settimana del Black Friday rispetto alle settimane precedenti e successive. Una ricerca di risparmio attesa anche per questo 2021, per cui le stime di Switcho prevedono incrementi per il +120%, specie dopo gli aumenti record registrati dai prezzi di luce e gas negli ultimi mesi.

“Contrariamente a quanto si potrebbe immaginare, il Black Friday è un appuntamento importante per gli italiani non solo per acquistare nuovi prodotti a prezzi ridotti, ma anche per ottimizzare il risparmio su “commodity” come luce, gas, internet e mobile. È una ricorrenza in cui anche i fornitori si adeguano al periodo, soprattutto online, dove, contiamo offerte per un risparmio medio potenziale di 250 euro l’anno tra sconti in bolletta, riduzioni sul costo della materia prima (schizzata alle stelle negli ultimi mesi) e vantaggi accessori (i.e. buoni e-commerce) - commenta Redi Vyshka, COO e co-founder di Switcho, che aggiunge - Una tendenza, quella della propensione al cambio fornitore sia su utenze internet e mobile che su quelle di luce e gas, che ci aspettiamo anche e soprattutto in un periodo come questo, in cui il prezzo della materia prima è arrivato a incidere per il 15%-30% in più (a seconda che si tratti di gas o luce) sulle bollette degli italiani: secondo le nostre stime, nelle due settimane a ridosso del Black Friday, assisteremo a un aumento nei cambi di fornitori del +120%”.

A fronte di queste previsioni, e in linea con il Green Friday - la versione “ambientalista” del Black Friday, nata per sensibilizzare rispetto al consumismo sfrenato - Switcho lancia a sua volta un’iniziativa per rendere più sostenibile (e consapevole) anche lo “shopping” di energia: sulla piattaforma, infatti, sono disponibili solo offerte per passare a forniture basate su energia rinnovabile - molte delle quali dedicate agli utenti Switcho. “Abbiamo lavorato a quattro mani con i nostri partner per ottenere offerte sulle opzioni per energia “verde”, con l’obiettivo di incoraggiare il passaggio a forniture rinnovabili: tutte le offerte attive in questi giorni sono “green”, per un risparmio non solo in bolletta, ma anche di CO2 - conclude ancora Redi Vyshka - senza dimenticare che cambiare fornitore online è già di per sé una scelta che fa bene all’ambiente: fare tutto online riduce lo spreco di carta e la produzione di emissioni, dalla burocrazia per il cambio fornitore e la sottoscrizione di nuovi contratti - che seguiamo noi per conto dell’utente - per finire con la ricezione delle bollette in formato elettronico.”.