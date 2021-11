Agilité Solutions rifà il look agli uffici di Qbe Europe

Nomen omen, dicevano i latini. E nell'era del lavoro agile e della flessibilità, se ci si chiama Agilité Solutions e ci si occupa di real estate vuol dire essere davvero in grado di anticipare i trend. Qbe Insurance Group se n'è accorta e ha scelto proprio Agilité Solutions per rinnovare gli uffici della Rappresentanza Generale per l’Italia con sede a Milano in ottica “smart”, ridurre il numero delle postazioni di lavoro e permettere ai dipendenti un utilizzo più agile dei 600 metri quadrati del quartier generale di via Melchiorre Gioia 8 a Milano.

Agilité Solutions, per capirci, è una società paneuropea specializzata in servizi di costruzione, dalle fasi preliminari sino a quelle successive alla consegna del progetto. Con Headquarter a Parigi e sedi a Milano, Londra e Lussemburgo, è in grado di supportare la crescita e l’espansione dei suoi clienti in tutto il continente, fornendo soluzioni di allestimento chiavi in mano. La società offre un’ampia gamma di servizi: dalla consulenza iniziale per lo space planning, all’allestimento degli interni alla valutazione di fattibilità. Agilité Solutions gestisce il progetto in ogni sua fase, fornendo competenza tecnica su qualsiasi aspetto specifico, grazie ad una rete di professionisti di alto livello esperti nello space planning, nella progettazione e nei servizi di costruzione, con particolare riferimento ai settori office, retail & hospitality. Tra i clienti più importanti annovera Mozilla, Singapore Airlines, The Instant Group, Five Guys, Fred Perry e JD Sports.

Il fit-out degli uffici ha visto il team di Agilité Solutions impegnato nella ristrutturazione dell’ottavo piano dell’edificio, nel pieno rispetto di una struttura già certificata Leed, quindi con soluzioni in ottica di efficientamento e attenzione agli aspetti legati a sostenibilità ed economia circolare che ne rispettassero i già elevati standard – ad esempio attraverso l’uso di materiali di riciclo, la donazione degli oggetti inutilizzati durante i lavori, o il riuso delle attrezzature preesistenti.

“Siamo lieti di far parte di questo progetto per Qbe - ha spiegato Maria Luisa Daglia, Country Manager Agilité Solutions Italia - e siamo orgogliosi di aiutare questi marchi internazionali a prosperare in Europa. Il cliente si è fidato di noi per dare vita allo spazio, ma anche per rispettare i suoi valori di sostenibilità, consentendoci di trovare una nuova casa per mobili che altrimenti sarebbero stati buttati via.”

Il cantiere è stato diviso in due fasi per consentire a Qbe Italia di continuare a lavorare durante la realizzazione del progetto.

Agilité ha integrato le classiche funzioni di open space/ufficio chiuso con zone diverse, quali phone booth, informal meeting/hot desk oltre a dedicare uno spazio più importante alla zona break/relax. La realizzazione ha inoltre coinvolto il rifacimento delle finiture superficiali, (pavimenti/pitture/grafiche) per creare una nuova immagine in sintonia con la brand identity della società.

ll team di Agilité Solutions ha inoltre selezionato una gamma di arredi standard e su misura, materiali fonoassorbenti per il comfort ambientale, nuovi colori e grafiche a parete, sistemi di illuminazione ed elettrici rinnovati e si è occupata anche della pianificazione relativa alla disposizione del sistema meccanico e delle modiche sull’impianto di ventilazione primaria.

La consegna dei nuovi materiali è stata suddivisa in due fasi per permettere ai dipendenti di Qbe di continuare a lavorare dall’ufficio durante il processo di costruzione. Incontri settimanali con il team Qbe Italia locale e il projects design coordinator hanno garantito il coinvolgimento del cliente nella selezione delle finiture, nonché nella realizzazione di modelli e campioni di finitura.

Inoltre, il progetto ha consentito di riutilizzare alcuni dei mobili già presenti e Agilité Solutions si è impegnata ad inviare qualsiasi oggetto inutilizzato all’Associazione La nostra Famiglia (Ospedale Bosisio Parini) affinché ogni attrezzatura perfettamente funzionante fosse riutilizzata.

"Questa ristrutturazione è arrivata in un momento particolare e di forte voglia di ripartire" ha commentato Angela Rebecchi, General Manager di Qbe Italia: "La decisione di riorganizzare gli ambienti dei nostri uffici a Milano è nata dalla necessità di creare uno spazio più funzionale alle nuove esigenze lavorative a favore di un maggiore benessere dei nostri dipendenti. Il progetto Agilité ha risposto esattamente al nostro obiettivo di valorizzare e riqualificare l’intera area della nostra struttura per creare un ambiente di lavoro moderno ma, allo stesso tempo, adatto ad accogliere il bisogno di maggiori spazi dedicati all’interazione sociale e alla collaborazione.”