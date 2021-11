Investire nel rilancio e ripopolamento dei villaggi e dei più suggestivi angoli d’Italia. È con questa mission che debutta sul mercato Its Lending, la prima piattaforma di lending crowdfunding immobiliare dedicata alla rigenerazione dei borghi italiani, dove l’investitore non diviene proprietario dell’immobile di cui finanzia la ristrutturazione, ma prestatore. Dopo l’ultimazione dei lavori e il perfezionamento della compravendita - tipicamente entro un periodo massimo di un anno - agli investitori sarà infatti riconosciuto un tasso di interesse tra il 6 e il 12%, oltre al capitale investito. La piattaforma presenta i progetti anche in inglese e, infatti, si rivolge anche ai numerosi stranieri già residenti in Italia.

Its Lending è figlia di Its Italy, lifestyle company nata a Londra nel 2020 per promuovere investimenti, sia di individui che di istituzioni estere, in paesi e centri storici italiani, partendo dai servizi alle persone e dal sostegno alle imprese locali, fino alla promozione del turismo e al recupero sostenibile di edifici in stato di abbandono. Its Italyha finora siglato accordi con oltre 50 Comuni italiani, situati in 14 Regioni, tutti serviti da buona connessione a Internet, e, come tali, luoghi adatti per lavorare.

A inaugurare il corso della piattaforma, un’operazione immobiliare a Caprarica di Lecce, in pieno Salento, per il progetto di recupero di un immobile storico e una a Mussomeli, in provincia di Caltanissetta, che ospita un maestoso Castello trecentesco, per la ristrutturazione di un immobile in pieno centro storico. Ma è soltanto l’inizio. Subito a seguire, ed entro la fine dell’anno, il sito ospiterà almeno quindici nuove opportunità e nel 2022 aprirà una linea di crowdfunding dedicata esclusivamente al finanziamento delle attività commerciali e artigianali locali.

Inizialmente, i progetti presentati su Its Lending saranno offerti da società immobiliari individuate da Its Italy, ma non si esclude una successiva apertura ad altri sviluppatori, purché i progetti siano coerenti con la mission della piattaforma.

Nel frattempo, procede spedita l’azione di rigenerazione del territorio, attraverso anche l’offerta di nuovi servizi, condotta dalla casa madre Its Italy che ha finora veicolato 2,5 milioni per i progetti nei Comuni italiani selezionati, tra i quali la realizzazione di alcune ‘Clubhouse’: luoghi, di circa 150/250mq, dotati di colonnine per le ricariche di auto elettriche, aperti al pubblico con funzioni di co-working, centri servizi e ritrovi sociali.

Operare su Its Lending è semplice e intuitivo: basta registrarsi sulla piattaforma per partecipare alle proposte immobiliari, con un investimento minimo di 100 euro, restituito dopo massimo un anno, con tassi di interesse dal 6 al 12% e che crescono proporzionalmente all’entità del prestito erogato. Tra i punti di forza del portale c’è la sicurezza per i singoli investitori: gli immobili da ristrutturare sono già stati acquisiti dalla società immobiliare che propone l’opportunità e, prima di presentarla sulla piattaforma, viene sempre individuato un compratore finale che anticipa una caparra. In caso di rinuncia all’acquisto, si attiveranno ulteriori meccanismi per garantire l’investimento, tra cui la disponibilità da parte della società immobiliare beneficiaria del prestito a rimborsare comunque capitale e interessi entro i termini stabiliti.

“Its Lending rappresenta un’assoluta novità nel panorama italiano del proptech, sia in termini finanziari che di contenuti - dichiara l’amministratore delegato Nicola Portacci - perché punta sulla rinascita dei borghi, non attraverso mere compravendite, ma con la predisposizione di piani articolati di sviluppo e innovazione, per attrarre risorse economiche e umane dall’Italia e dall’estero. Da non dimenticare poi che sia la piattaforma che la sua capofila, Its Italy, genereranno nuovi posti di lavoro. Si tratta di una grande occasione per la nostra Italia, che può essere alimentata dal contributo, anche minimo, di ogni singolo cittadino e investitore. Ma è anche un’opportunità per le comunità locali che hanno così la possibilità di partecipare, guadagnando, alla rinascita di strutture che fanno parte della loro storia”.

Tra i partner di Its Lending figurano Crowdcore per l’ideazione e la realizzazione tecnologica, Crowd Advisors, storico studio di consulenza per la finanza alternativa fondato da Fabio Allegreni, per la definizione della strategia e il project management, Lemonway, istituto di pagamento autorizzato da Banca di Francia, per la transazione dei pagamenti. La parte legale è seguita da Avvocati.net, il cui fondatore, Alessandro M. Lerro, tra i massimi esperti, in Italia ed Europa, di fintech e crowdeconomy afferma: “l’entrata in vigore, il 10 novembre, del regolamento europeo sul crowdfunding, che consentirà a tutti i portali del settore di esercitare nel Vecchio Continente, richiamerà nel nostro Paese sempre più investimenti stranieri, sia in beni mobili che immobili. Its Lending segna così una strada che, nei prossimi anni, sarà percorsa da tanti attori economici e che proietta l’Italia nel mondo, valorizzandone la sua ricca eredità artistica e paesaggistica”.