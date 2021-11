Econews/ La panoramica stampa di Economy del 22 novembre

L’Opa “non ostile” del fondo americano Kkr sul 100% delle azioni Tim (50 cent per azione) con il governo Draghi pronto a intervenire con un supercomitato per tutelare gli interessi nazionali e la rete e l’assalto dei NoVax a Bruxelles con 35 mila persone in piazza e scontri con la polizia (40 arresti). Oggi le prime pagine dei quotidiani danno spazio soprattutto a questi due temi affrontati da varie angolazioni. I giornali di centrodestra danno spazio anche al (presunto) rischio di un voto anticipato al 2022.

La Repubblica apre sull’Opa di Kkr su Tim: “I paletti di Draghi sulla rete. Il Mef apre all’offerta: prendiamo atto ma il premier pone condizioni su occupazione e sviluppo della banda larga”. E Francesco Manacorda in prima pagina ricorda che “il governo Conte 15 mesi fa aveva stoppato l’offerta di Kkr su una quota di minoranza della rete” mentre adesso “Draghi si è rallegrato perché un fondo Usa vuole investire in una grande azienda italiana”. Sull’Opa “amichevole” di Kkr su Tim Marco Zatterin in prima pagina sulla Stampa scrive: “Ora evitate un’altra Italia” e Ilario Lombardo svela: “L’impressione è che si voglia dirigerla sui francesi di Vivendi per dissuaderli da una controffensiva”.

Duro il Fatto Quotidiano che titola: “Tim: CDP e Vivendi contro gli americani, Gubitosi in uscita. È disastro TLC: il Cda non dà l’ok all’Ad per trattare con KKR”. Sempre sul Fatto, Vincenzo Visco è critico con Draghi: “il premier è adulato ma la manovra è all’acqua di rose”. Il Sole-24 Ore del lunedì dedica la prima pagina a “bonus e controlli, per i lavori in casa rebus di fine anno sul visto alle spese: La stretta del decreto antifrodi complica la cessione dei crediti in particolare per chi ha cantieri in corso o in fase di avvio”. In taglio medio il quotidiano di Confindustria riporta un’analisi sull’assegno unico: “attenti e immobili e conti, i nuovi aiuti alle famiglie sono più convenienti in generale ma penalizzanti per chi ha Isee alto”. Di spalla sul Sole-24 Ore anche una interessante inchiesta sulle rimesse-boom: “stranieri, la pandemia spinge il rimpatrio dei risparmi”.

Sul Messaggero intervista all’Ad di Ita Lazzerini: “Ita punta su Usa e Asia, più aerei e aumenterà l’occupazione, picco di prenotazioni a dicembre” e di spalla sul quotidiano romano un fondo di Francesco Grillo sulla transizione lenta: “Quanto pesa il ritardo dell’Italia nel digitale”.

Manovra, intervista a Carlo Sangalli sulla Stampa: “i sindacati sul fisco sbagliano, non possiamo pagare noi i nuovi ammortizzatori sociali. Serve il taglio dell’Irap ok all’intervento sul cuneo fiscale”. Il quotidiano torinese traccia 6 ipotesi per il taglio delle tasse ma sugli 8 miliardi di sgravi è scontro politico: oggi vertice decisivo, tra le opzioni ridurre le aliquote del 38 e 27% e cambiare il sistema delle detrazioni”.

Emergenza CoVid:

Il Corsera: Green pass e vaccini, così scattano i divieti per i non-vaccinati. “Solo grazie alla scienza ora guardiamo al futuro” scrive la virologa Ilaria Capua in prima pagina. “Le Regioni spingono sul super Green Pass” (La Repubblica).

Per La Stampa titolo di apertura su “Aifa: non è escluso obbligo vaccinale” e Eugenia Tognotti scrive: “basta consentire le piazze no Vax”.

Il Messaggero titola: “tornano le Regioni a colori ma i divieti sono solo per i No Vax, giovedì il Consiglio dei Ministri introdurrà il super Greenpass che esclude il tampone, restrizioni limitati a chi ne è sprovvisto”.

“L’Europa rischia 500 mila vittime, allarme dell’OMS senza vaccini e nuove misure vittime in aumento” è il titolo in apertura del Giornale.

Critica la Verità sulle nuove misure: “Arriva la gabbia per i non-vaccinati, ecco cos’è davvero il super GreenPass”.



Politica

Il Giornale in prima pagina pubblica le analisi post-Leopolda: “Matteo Renzi prevede il voto nel 2022 per gli egoismi di M5S, Lega, PD e FdI, se prevarrà l’egoismo dei quattro leader - dice - e si interromperà la legislatura, noi saremo pronti”.

Renzi attacca il PD apre il cantiere al centro è il tema su cui ricama anche l’editoriale di Augusto Minzolini lasciando intendere un’asse con Forza Italia che anche il Fatto Quotidiano svela in prima pagina: “Renzi tratta con Forza Italia e dell’Utri, Italia Viva vuole disarmare l’antimafia, patto in Sicilia con Micciché per Faraone sindaco di Palermo”.

Anche Libero Quotidiano apre sulla Leopolda e strilla sul voto anticipato: “Attenti, tra poco si vota, nel 2022. La maggioranza al capolinea”.

Sul Foglio Carmelo Caruso tratteggia il ritratto di Massimiliano Fedriga, Governatore leghista del Friuli Venezia Giulia come “l’erede di Salvini, interprete di un nuovo modo di stare a destra”.

Giustizia

“Presunzione di innocenza per gli imputati: garanzie rafforzate” (Il Sole-24 Ore): con il decreto legislativo che recepisce nel nostro ordinamento giuridico la direttiva Ue 2016/343 vengono introdotte misure (anche controverse) per non creare colpevoli prima della condanna.