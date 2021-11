Governo, Patuanelli "Pd? Se si ragiona come coalizione farlo sempre"

ROMA (ITALPRESS) - "Questa legislatura deve arrivare alla scadenza naturale, per diverse ragioni che vanno dalla messa a terra del Pnrr al contrasto alla pandemia. Ciò detto, questo obiettivo non si raggiunge se le forze politiche singolarmente o a sottoinsiemi (Lega, FI e Iv per fare esempi) antepongono interessi egoistici a quelli collettivi. In questi giorni è successo questo, con scambi di cortesie tra Iv e il centrodestra, con il coinvolgimento anche del Pd. Così non si va da nessuna parte...". Lo ha detto, in un'intervista al Corriere della Sera, il ministro delle Politiche Agricole Stefano Patuanelli. Siete delusi dall'atteggiamento del Pd sul caso Rai? "Non si tratta di delusione, si tratta solo di capire come vogliamo arrivare alle prossime Politiche. Se vogliamo ragionare come coalizione lo si fa sempre e con chiarezza, senza nostalgie per il passato. Ci si supporta in Aula tra gruppi, nel governo e nell'atteggiamento generale...". (ITALPRESS). spf/red 21-Nov-21 08:08