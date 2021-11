Inzaghi "Coraggio e motivazioni faranno la differenza"

MILANO (ITALPRESS) - "Sappiamo che sarà una partita importantissima per la classifica, come quella di 15 giorni fa con il Milan. Si affrontano il miglior attacco contro la miglior difesa, il coraggio e le motivazioni faranno la differenza". Lo ha detto il tecnico dell'Inter, Simone Inzaghi, alla vigilia del big match di campionato contro il Napoli, che arriva dopo la sosta per le nazionali. "Abbiamo fatto un ottimo percorso, la squadra è protagonista sia in campionato che in Champions - ha sottolineato il mister nerazzurro in conferenza stampa - In campionato abbiamo due punti in meno rispetto allo scorso anno e abbiamo giocato di più in trasferta. Milan e Napoli stanno tenendo un passo mai avuto negli ultimi 40 anni però negli scontri diretti dobbiamo fare di più". "Spalletti? Dove è stato ha sempre fatto bene. E' un allenatore molto bravo, un valore aggiunto per le proprie squadre - ha proseguito l'ex mister della Lazio - Il Napoli è un'ottima squadra, la società è stata brava a tenere i giocatori migliori e Spalletti sta proseguendo molto bene il lavoro di Gattuso". Infine, una battuta sugli arbitri italiani: "E' tanti anni che vado in Europa a giocare, non dobbiamo lamentarci, siamo fortunati. Può capitare l'errore come a tutti, ma siamo fortunati ad avere questa classe arbitrale. Anche alla fine del derby ho fatto i complimenti alla terna". (ITALPRESS). mc/red 20-Nov-21 12:56