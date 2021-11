Econews/ La panoramica stampa di Economy del 19 novembre

Il CoVid che investe di nuovo l’Europa è la notizia che campeggia sulle prime pagine di tutti i quotidiani di oggi, assieme ai titoli sui nuovi lockdown in alcuni Paesi e alle conseguenti restrizioni su Green Pass (tagliata la durata) e spostamenti nell’Ue. Spazio anche alle schermaglie politiche con i renziani che ieri in Senato hanno votato assieme al centrodestra contro due emendamenti facendo andare sotto il governo e al caos sulla manovra di bilancio. Sulle pagine economiche il tema del giorno è l’assegno unico alle famiglie in vigore da marzo 2022 (“non diamolo agli stranieri” chiede la Lega sulla Stampa).

“Assegno unico per 11 milioni di figli” è infatti il titolo di apertura del Sole-24 ore, “addio a detrazioni e bonus, via del Consiglio dei Ministri al decreto attuativo, costo 19 miliardi a regime, da marzo importi tra 50 e 175 € in base all’Isee per 7 milioni di famiglie”. Sul quotidiano di Confindustria in taglio medio c’è la “proroga fino a giugno di Bruxelles agli aiuti di Stato anti coVid” e il “dossier sulle correzioni al patent box che arriva sul tavolo di Draghi”. Saranno i tecnici di palazzo Chigi, si legge, a “trovare un punto d’incontro tra il vecchio regime e il nuovo con semplificazione e deduzione del 90per cento”.

Sempre sul Sole-24 Ore di spalla un fondo ispirato di Giulio Tremonti: “Dirigismo di ritorno, la pandemia ha rianimato il leviatano statalista, le stesse élite che hanno voluto i mercati globali adesso vogliono spostare i poteri dal mercato al big government” e nelle pagine interne intervista all’ex Viceministro all’economia e Finanze Antonio Misiani: “bonus detrazioni contro il cuneo e taglio dei contributi per le imprese sono le due priorità”.

Sulla Legge di bilancio interviene sulla Stampa anche il viceministro Pichetto Fratin di Forza Italia: “Tagliamo l’Irap a partire dalle PMI e tagliamo il cuneo fiscale riducendo le aliquote ai redditi medi, 8 miliardi sono pochi ma si tratta di un primo passo”.

“L’assegno unico sarà pagato con un bonifico semplice e diretto” spiega invece il ministro alla famiglia Elena Bonetti su Repubblica. Ma Libero Quotidiano spara a zero: “il bonus stanga i dipendenti” e riporta le ultime su “Mediobanca sotto assedio, Del Vecchio vuole più del 20%”.

Il Giornale rincara la dose (“Bonus figli beffa il ceto medio”) e avvisa che “l’inflazione mangia 35 miliardi di risparmio degli italiani”.

Tema Inflazione: “Biden disarmato” (Corriere della Sera) e “la Bce si gioca la reputazione” (Milano Finanza).

Su The Post Internazionale interessante inchiesta sul “cloud senza regole”: l’Unione Europea prepara la legge per favorire la concorrenza sui mercati digitali ma spuntano favori ai colossi tecnologici e le aziende italiane si lamentano: così verremo schiacciati delle loro pratiche sleali.

Su Milano Finanza anche la notizia che “Caltagirone pensa a una donna per la presidenza delle Generali”.

Emergenza CoVid



Il Corsera: “Green Pass limiti per i no Vax”. L’Esecutivo prepara un decreto. Più restrizioni della vita sociale, la durata del certificato ridotta a 9 mesi. Intanto la Germania viene travolta dall’ondata di contagi: “sarà un Natale terribile”. Sempre sulla prima pagina del Corriere: vaccini, secondo il colosso farmaceutico WBA, dopo 37 milioni di inoculazioni e nessun caso problematico, “Ora l’Italia è un modello contro il CoVid”.

La Repubblica titola: “Virus, l’Europa in rosso”. È allarme in tutto con il continente, pandemia fuori controllo nei Balcani, Austria e Germania e l’UE si prepara a modificare la durata del green pass e le regole di spostamento tra i paesi dell’Unione. “Da lunedì terza dose gli over 40. Terapie intensive, un mese al collasso collasso” è il catenaccio del quotidiano romano sulla cui prima pagina Michele Ainis si interroga sul “rapporto tra emergenza, leggi speciali e restrizioni della libertà”:

La Stampa parla di “Apertura del Governo alle Regioni sul Super Green Pass” che lascerà più liberi vaccinari e guariti. E Antonella Viola scrive che “il tampone adesso non basta più”.

Anche il Messaggero apre sulla riduzione a 9 mesi del Green Pass e sull’apertura del Governo ai limiti per i No-Vax definiti da Paolo Balduzzi in un commento di spalla in prima pagina “il popolo degli ostinati che minaccia l’economia“.

Va controcorrente il virologo Crisanti intervistato dal Fatto Quotidiano: “la caccia ai No Vax e i Vaccini ai bimbi sono inutili misure che servono solo a coprire gli errori commessi del governo: L’immunità di gregge era prevista a settembre ma dov’è?”.

“Terza dose in anticipo ma mancano i vaccini” strilla il Giornale in prima pagina.

Politica

I renziani votano con il centrodestra e il governo viene battuto in Senato su due emendamenti alla Legge di Bilancio. “Il PD vuole chiarimenti” (Corriere della Sera).

Sullo stesso tema, fondo di Stefano Folli sulla Repubblica che s’interroga: “A chi è destinato il segnale di Renzi?”. Sul quotidiano diretto da Molinari, in prima pagina c’è anche la dichiarazione dell’ex ministro 5S Spadafora in merito al caso delle nomine Rai: “Conte? Un leader debole che silenzia il dissenso”. E la Stampa svela un retroscena intestino sui grillini: “Tra Conte e Di Maio è guerra su Draghi”. Il giornale torinese riporta che Pd e 5S chiedono a Salvini e Renzi di dire “se vogliono affossare il premier”.

Sferzante il Fatto Quotidiano: “i 2 Matteo impallinano pure il governo Draghi” e scoppia il caso Stefani: “Maggioranza addio, la ministra lascia il Cdm per votare no con Salvini”. E Libero già parla di “Messaggio al premier, c’è una nuova maggioranza. Il voto dei renziani con il centrodestra al senato? Prove tecniche per il Quirinale”.

Il Foglio scrive: “Dopo le nomine dei Tg la maggioranza sbanda e mette a rischio la manovra, Grillini scatenati: il ministro D’Incà chiede un vertice al premier dopo gli inCiampi al Senato”. Anche per il Domani “è la fine della tregua: tra Rai e Colle la parentesi di Draghi si sta già chiudendo”.

Giustizia

Il Messaggero in prima dà notizia delle nomine a dicembre alla procura di Roma “il CSM con Lo Voi, Prestipino fuori”.