Econews/ La panoramica stampa di Economy del 18 novembre

La nuova ondata Covid e i suoi effetti sull’azione di governo e nel rapporto tra il premier Draghi e le Regioni sono i temi che oggi riempiono le prime pagine dei principali giornali nazionali. In second’ordine c’è la politica: le polemiche sulle nomine in Rai, gli strappi interni ai 5stelle e il “no” di Giorgia Meloni al gruppo unico in Europa con Salvini e Le Pen e i suoi dubbi su Berlusconi candidato per il Colle. Su tutte le pagine economiche c’è invece il ministro allo Sviluppo Economico Giorgetti che chiede di “sterilizzare i rincari sulle bollette”.

L’apertura del Sole-24 Ore è “Lotta all’evasione: fattura elettronica obbligatoria in arrivo per 1,5 milioni di partite Iva con Flat tax. L’Europa accoglie la richiesta italiana di usare l’e-fattura in chiave anti-evasione”.

In taglio medio sul quotidiano della Confindustria ci sono “i tetti voluti dall’Unione Europea per gli aiuti di Stato alle imprese per l’emergenza COVID: pronta l’autocertificazione” mentre in basso si legge: “i numeri dell’export italiano negli ultimi 12 mesi sono da record ma dopo 4 aumenti consecutivi c’è anche il primo stop”.

Di spalla la “conferma di Antonio Patuelli alla presidenza dell’Abi”.

Su Italia Oggi “assegno unico: il via a marzo, fino a 175 € al mese per i figli minorenni. Conta l’ISEE. All’esame del prossimo consiglio dei ministri il decreto che rivede gli aiuti alle famiglie“.

Milano Finanza apre su “Mediobanca ancora il mirino, Del Vecchio valuta se chiedere l’ok della BCE per superare il 20% in piazzetta Cuccia” e dà notizia che Consob sta preparando “una risposta per tutti sul caso della lista del Cda Generali”. Sempre su MF: “allo studio di governo e parlamento l’introduzione dello strumento del cashback fiscale”.

Sul Corriere della Sera fondo di Federico Fubini: “L’illusione italiana sui prezzi, gli italiani continuano a pensare che domani costerà tutto uguale e depositano sempre più denaro liquido sui loro conti, a settembre 1.143 miliardi, 13 più che a giugno”.

Altro tema trattato nell’economia del Corriere è il ruolo dell’idrogeno con una dichiarazione di Alverà (Snam): “il nostro paese sarà al centro dello scacchiere energetico”.

Su Repubblica Boeri e Perotti scrivono: “Sarà il mercato del lavoro a determinare se il forte aumento dei prezzi di questi mesi rimarrà una fiammata temporaneo o un fenomeno duraturo”.

In taglio medio sul Messaggero c’è il “Via ai bandi per gli impianti per la raccolta differenziata, PNRR e rifiuti, Centro Italia dimenticato, solo 400 milioni, 80% al nord e al sud”. E di spalla sul giornale romano Alberto Brambilla ricorda che “il PNRR non è ancora partito ma già mancano 500 mila lavoratori che le imprese non trovano, contro 4,5 milioni di persone con reddito di cittadinanza, CIG e indennità di vario tipo”.



Emergenza Covid

Sul Sole-24 ore: “I contagi balzano oltre 10.000 casi, in terapia intensiva il 74% è no-vax, anche in Germania preoccupa il boom di contagi”.

Anche il Corriere della Sera apre sull’ondata di ritorno del CoVid: “corsa delle Regioni a liberare posti letto“ e ospita la voce del Governatore Veneto Luca Zaia: “no al Lockdown per i no-Vax”.

Repubblica titola secca: “L’aumento dei contagi pesa sui piani del governo, si studiano nuove misure contro la pandemia e l’allungamento dell’emergenza potrebbe convincere Mattarella rimanere al Quirinale per tenere il premier a Palazzo Chigi” e poi riporta la notizia: “la speranza delle cure: un’altra pillola antico Vid verso l’approvazione”.

In apertura La Stampa titola: “Draghi ferma i governatori: no al modello austriaco“. Sul Messaggero la notizia in prima pagina è “Restrizioni e zone rosse, le Regioni avanti da sole”.



Politica

Sul Corsera in taglio medio le polemiche sulle nomine Rai: “l’ira di Conte”.

Sulla Repubblica in prima pagina l’ex premier: “M5S esclusi, disertiamo le reti pubbliche” ma la Stampa riferisce anche di una “lite tra i grillini sulle riforme”. E Francesca Schianchi a proposito delle nomine Rai sul quotidiano torinese scrive di “lottizzazione, la nemesi Grillina”.

Sullo stesso tema il Fatto Quotidiano non perde l’occasione per attaccare il governo: “Draghi si mangia la Rai con i Renzi-Gentiloni boy: Approfondimenti e direzione del Tg1 a Orfeo e Maggioni, i due citati nelle carte di Open”.

I giornali di centrodestra ribaltano la prospettiva: “Conte senza poltrone ora ricatta la Rai“ (Il Giornale); “Conte è passato da Casalino a fanalino (di coda)” (Sallusti su Libero); “la Rai di Fuortes manda in tilt Conte, vendetta sul Colle, il capo del M5S boicotta la TV pubblica, accusa Letta e sfida Draghi”. (Il Foglio).

Libero apre su “Pensione e politici, la casta ci riprova, ridicola guerra tra Camera e Senato sulla data che fa scattare l’assegno i parlamentari, da qua passa il futuro capo dello Stato”.

Sulla Verità invece attacchi a tutta prima pagina sulla strategia Anti-coronavirus : “Tradite tutte le promesse, la scuola torna a distanza” e “i No-Vax sono un falso problema usato per comprimere le libertà”.