I principali appuntamenti di giovedì 19 novembre

FINANZA

Milano, evento Il Sole 24 Ore "Investire a Milano", focus su ripartenza e sviluppo della metropoli lombarda. Ore 10,00. In streaming. - evento Reply "Le nuove filiere della finanza digitale". Ore 10,30. Partecipano, tra gli altri, Corrado Passera, ceo illimity; Gian Maria Mossa, ceo Banca Generali. In streaming. - Bruxelles: audizione del consigliere Bce Fabio Panetta sull'euro digitale presso il Comitato Affari economici e monetari dell'Europarlamento. Ore 11,00. - Gruppo Prada 'Capital market day'. Ore 14,00. In streaming. - Torino: Iveco Group 'Investor Day'. Ore 14,30. Presso "The Studios", strada della Manta 24. - webinar di Carmignac "Towards a new investment landscape". Ore 15,30. In streaming. - evento Mediobanca dal titolo "Oltre Esg e sostenibilita' - Una nuova direzione strategica", alla presenza dell'amministratore delegato Alberto Nagel. Ore 18,00.

ASSEMBLEE DEGLI AZIONISTI

Milano: assemblea Prismi. Ore 15,00. Per conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2021-2029 e approvazione del relativo; compenso. Delibere inerenti e conseguenti; nomina di due membri del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile sino al termine del mandato dell'attuale Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Via Pietrasanta, 14.



DATI MACROECONOMICI

Eurozona: Acea presenta i dati relativi al mese di ottobre sulle immatricolazioni di autovetture in Europa. Ore 8,00. - Stati Uniti: Richieste di sussidio, settim.. Ore 14,30. - Stati Uniti: Indice Philadelphia Fed, novembre. Ore 14,30.



ECONOMIA

Milano: seminario FUTU.RE. Alle ore 10,00 presentazione del "Rapporto sulla filiera dei servizi immobiliari in Europa e in Italia", a cura di Scenari Immobiliari. Ore 10,00. Presso l'Hotel Principe di Savoia. Piazza della Repubblica, 17. - Milano: convegno Netcomm "Lo sviluppo della Marketplace economy". Ore 10,00. In streaming. - Modena: evento Siderweb per la presentazione della tredicesima edizione di 'Bilanci d'Acciaio', analisi dei bilanci 2020 della filiera siderurgica. Ore 10,30. Presso il BPER Banca Forum Monzani, via Aristotele, 33. - Roma: assemblea Fipe - Confcommercio "Ristorazione, agroalimentare e turismo: un patto per il paese". Ore 10,30. Partecipano, fra gli altri, Carlo Sangalli, presidente Confcommercio-Imprese per l'Italia; Giancarlo Giorgetti, ministro dello Sviluppo Economico; Massimo Garavaglia, ministro del Turismo e Lino Enrico Stoppani, presidente Fipe-Confcommercio. Presso la Sala del Tempio di Adriano. Piazza di Pietra. - evento organizzato da Alleanza Assicurazioni: la salute accessibile a tutti - Presentazione di WSalute, la nuova offerta di Alleanza Assicurazioni. Ore 9,45. In streaming.. - Venezia: conferenza stampa Banca d'Italia di presentazione del Rapporto "L'economia del Veneto - Aggiornamento congiunturale". Ore 11,30. Sede Banca d'Italia, calle Larga Mazzini, San Marco 4799/A. - Milano: preview della mostra "Grand Tour. Sogno d'Italia da Venezia a Pompei" a cura di Fernando Mazzocca. Ore 11,30. Partecipano, fra gli altri, Dario Franceschini, ministro per i Beni e le Attivita' Culturali; Giuseppe Sala, sindaco di Milano e Giovanni Bazoli, presidente emerito di Intesa Sanpaolo. Gallerie d'Italia, piazza della Scala, 6. - Torino: presentazione del Rapporto: "L'economia del Piemonte - Aggiornamento congiunturale" organizzato dalla sede di Torino della Banca d'Italia. Ore 12,00. Presso la Sede della Banca d'Italia: Via Arsenale, 8. - Roma: evento di inaugurazione della Mostra ADI Design Index 2021. Ore 13,00. Partecipa, tra gli altri, Carlo Bonomi, presidente Confindustria. Viale Tupini 65 e in streaming. - evento di presentazione organizzato da Ubs, dello Year Ahead Outlook 2022 di UBS Wealth Management. Ore 15,00. In streaming. - Siracusa: presentazione del Rapporto di Sostenibilita' del Polo Industriale di Siracusa, a cura di Confindustria Siracusa. Ore 15,00. Partecipa, tra gli altri, Aurelio Regina, delegato del presidente di Confindustria per l'Energia. Santuario Madonna delle Lacrime. - Milano: il ministro della Cultura, Dario Franceschini, presenta la nuova campagna di comunicazione per il ritorno in sicurezza del pubblico a teatro. Ore 15,00. Ridotto dei Palchi, Teatro alla Scala. - webinar Carmignac "Towards a new investment landscape". Ore 15,30. - Milano: evento Unieuro "Welcome to the Human Side of Technology". Ore 17,00. Via Marghera, 28.



POLITICA E ATTIVITÀ PARLAMENTARE

Camera 8,30 audizione ad Fs, Luigi Ferraris, su attivita' gruppo (Trasporti) 8,50 audizione Consorzio tutela dell'aceto balsamico di Modena, Consorzio tutela dell'aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia e di OriGin Italia, sulla norma tecnica slovena 'aceto balsamico' (Agricoltura) 9,30 Ddl delega famiglia; Ddl sindaci; Ddl compensazioni Pa (Aula) 13,30 Dpcm Agenzia per la cybersicurezza (Affari costituzionali e Trasporti riunite) 13,30 Dl bollette (Attivita' produttive) 13,30 Legge europea 2019-2020 (Politiche Ue) 13,45 Dm Piano nazionale sicurezza stradale 2030 (Trasporti) 14,00 Ddl lobbying (Affari costituzionali) 14,00 informativa urgente ministro Lavoro, Andrea Orlando, su reddito cittadinanza (Aula) 14,00 risoluzione su mantenimento della proprieta' italiana porti, semplificazione Zes, Zls e rete Ten-T (Trasporti) 14,30 Ddl Sardegna (Trasporti) Senato 9,30 Dl proroghe, Dl capienze, Ddl liberta' sindacale personale militare (Aula) 13,00 Audizione direttore generale Agenzia Dogane e Monopoli Marcello Minenna (Gioco) 13,30 Dl fisco (Finanze e Lavoro) Organismi bicamerali 8,40 audizione GeneralSoa e Federdistribuzione su procedure avvio impresa(Semplificazione) 10,00 audizione ad Terna, Stefano Antonio Donnarumma. su sicurezza energetica (Copasir) 13,30 audizione presidente Cobat Raee, Michele Zilla, e presidente Cobat Ripa, Giancarlo Morandi, su flussi paralleli (Ecomafie)