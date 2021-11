Garofalo Healthcare, 221 milioni di credito per la crescita e l'M&A

Garofalo Health Care S.p.A. (“GHC”), quotata sul segmento Euronext STAR di Borsa Italiana, comunica di aver sottoscritto un nuovo contratto di finanziamento per un importo complessivo di Euro 221 milioni. Il finanziamento si compone di una Linea Acquisition da Euro 81 milioni dedicata a potenziali nuove operazioni di M&A - nel solco della strategia Buy & Build perseguita con successo sin dall’IPO - e da una Linea Refinancing da Euro 140 milioni che consentirà a GHC di razionalizzare, semplificare e accentrare sulla Holding la sua struttura finanziaria.

In particolare, la Linea Acquisition consentirà a GHC di essere dotata della provvista necessaria a perseguire le migliori opportunità di M&A in pipeline in maniera tempestiva, flessibile ed efficiente. Si specifica che il termine ultimo per l’utilizzo della Linea Acquisition è fissato alla fine del 2023 e che tale Linea prevede una durata pari a 6 anni e un rimborso al 2027 (con profilo amortizing, 2 anni di pre-ammortamento e rata finale del 30%). Quanto alla Linea Refinancing, questa consentirà di razionalizzare la finanza grazie ad un unico contratto accentrato in capo alla Holding, semplificandone significativamente la gestione operativa. Tale Linea prevede una durata pari a 5 anni e un rimborso al 2026 (con profilo amortizing e rata finale del 28%).

In virtù di quanto sopra, tale operazione, oltre a dotare la Società delle risorse necessarie per perseguire i suoi piani di crescita e ad allineare la gestione finanziaria alle migliori best practice delle società quotate, amplia la possibilità per il Gruppo di valutare per il futuro ulteriori forme di finanziamento tipiche del mercato dei capitali. Il contratto di finanziamento è stato sottoscritto da UniCredit in qualità di Global Coordinator, Bookrunner, Mandated Lead Arranger e Facility Agent e da Intesa Sanpaolo e Banco BPM in qualità di Mandated Lead Arrangers.

La Società è stata assistita nell’operazione dagli Avvocati Raul Ricozzi e Assia Andriani dello Studio Orrick, mentre le banche sono state assistite dallo Studio Advant NCTM, con un team coordinato dal Partner Avv. Eugenio Siragusa