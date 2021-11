Econews/ La panoramica stampa di Economy del 17 novembre

Oggi i principali quotidiani in gran parte dedicano le aperture alla nuova ondata CoVid e alle restrizioni che le Regioni chiedono per i non vaccinati. Spazio anche alla Legge di Bilancio e alle trattative dei partiti sulla manovra.

È sui “90 decreti attuativi della manovra” (51 dei quali con scadenza) il titolo principale del Sole-24 Ore che racconta l’avvio dell’iter parlamentare in Senato (“sarà corsa verso il sì finale entro Natale”) e dà notizia che sulle misure applicative “è stato già battuto il record 2020”. Il quotidiano della Confindustria riporta anche la proposta della Castelli (M5S): “IRAP addizionale all’Ires e Irpef agevolata per tutte le categorie” e in taglio medio titola “Fattura elettronica, l’imponibile Iva balza di 321 miliardi. Nei primi otto mesi 2021 recuperato il calo con la pandemia, fatturato di imprese e lavoratori cresciuto nettamente, con in testa il settore edile”.

Di spalla si legge dell’avvicendamento in Brembo (Bombassei lascia a Tiraboschi) e il commento di Andrea Bonomi: “il mercato delle Spac vivrà una forte selezione naturale”.

Il Domani in prima attacca l’Eni: “nella legge di bilancio 150 milioni che servono all’Eni. Transizione ecologica all’italiana: il ministero finanzierà le tecnologie di stoccaggio dell’anidride carbonica. E il gruppo petrolifero ha giusto un progetto pilota a Ravenna prima del grande investimento dei 2 miliardi. Protestano gli ambientalisti”.

“Confronto Draghi-sindacati sulle pensioni”scrive La Repubblica che di spalla pubblica un’intervista all’inviato speciale della Casa Bianca per il clima John Kerry: “Il futuro è l’idrogeno. L’Italia sarà l’hub europeo”. Anche la Stampa fa occhiello su “pensioni e fisco, Draghi apre ai sindacati e punta al taglio di 8 miliardi di tasse ai lavoratori dipendenti”. E Luigi Grassia sul quotidiano torinese scrive che “l’inflazione su del 3%, la più alta dal 2012, equivale a una stangata da 900 euro”.

Su Milano Finanza la prima pagina è tutta per l’intesa Draghi-Macron: “Non com ok anda più Berlino” così apre il quotidiano ricordando la prossima firma del trattato tra Italia e Francia su economia, cyberspazio e frontiere. In taglio medio MF riporta che “una donna va verso il vertice Anas, in pole position c’è Maria Giaconia”.

Interessante la riflessione di Cesare Maffi su Italia Oggi “nessuno pensa al debito, è vero che le maggiori spese sono in parte in carico dell’Ue ma resta il piano di rientro e anche sull’inflazione ci si affida alla buona stella. Il Governo ha messo 8 miliardi per ridurre le tasse ma sulla diminuzione delle spese c’è silenzio”.

Su Libero due notizie di economia in prima: “Terna, rincari per 40 miliardi, annuncio choc luce su del 150%” e “Aria di Opa americana sulla nostra Telecom, le mosse del fondo Kkr anti Vivendi”.

E Paolo del Debbio sulla Verità sempre in prima pagina scrive: “Inflazione ai massimi da 10 anni, la fregatura dietro i bla bla sul clima, la colpa è soprattutto del rincaro di energia e carburanti”.

Covid

Il Corsera apre con “Regioni, limiti ai no vax. I governatori chiedono il modello austriaco, ma il governo frena, restrizioni solo in arancione”. È Zingaretti che incalza: “servono le restrizioni, dobbiamo difendere la nostra libertà”.

La Repubblica titola “Scuola, il ritorno della Dad” ricordando che “aumentano contagi e lentezze ASL sui tamponi e gli istituti vanno verso la didattica a distanza”.

In taglio medio La Stampa rilancia: “reparti di pronto soccorso già in crisi, manca un medico su 3. Governatori del Nord: subito stretta per i No-Vax. Lega contraria”. Natalino Irti in prima pagina sullo stesso quotidiano avvisa dei “rischi della proroga allo stato d’emergenza”.

Apertura simile per Avvenire e per il Messaggero (“non vogliamo chiudere, meglio fare come l’Austria” dicono i governatori) mentre il Giornale spara dritto contro i No-Vax: “Grazie a loro torna la mascherina”. Libero Quotidiano titola sulla Lega: “Salvini vota sì al green Pass, il Carroccio delude i No Vax”.

Politica

Di spalla sul Corriere della Sera intervista a Marine le Pen che auspica: “Salvini e Meloni devono unirsi”. Su Repubblica bel fondo di Stefano Cappellini che in prima pagina scrive “chi governa l’emergenza, partiti distratti dal rebus Quirinalizio e governo impegnato altrove, Draghi si accorge ora che le due emergenze per le quali è arrivato a a palazzo Chigi, CoVid e PNRR, non sono finite. Difficile pensare che si possa spostare al Quirinale”.

La Stampa apre con “Patto tra i leader, Di Maio dice no: Renzi e Salvini non mantengono gli impegni”. Il ministro 5Stelle frena sulla proposta di Letta di un accordo per non appesantire la manovra di bilancio con le richieste dei partiti. “Da Meloni sì al tavolo del presidenzialismo” è l’altra notizia che riporta il giornale di Torino. Il Messaggero in prima pubblica un editoriale di Paolo Pombeni: “tutti gli ostacoli sul percorso di un bipolarismo perfetto. Proposta di Letta sul confronto tra i partiti sulla legge di bilancio è interessante ma non tutti sono entusiasti, Draghi in primis”. Giuliano Urbani su Italia Oggi prova a tirare la volata a Berlusconi per il Colle: “Sarebbe il migliore. Cartabia? Per carità, è l’opposto di ciò che serve adesso” mentre il Giornale dà notizia della “tregua Salvini-Meloni ma resta distanza su elezioni e Quirinale”.

Esteri

Su tutti i giornali il tentato dialogo a distanza tra il presidente USA Joe Biden e il leader cinese Xi Jinping: “Taiwan e diritti umani dividono i due, Usa pronti a boicottare le Olimpiadi” (La Repubblica).

Giustizia

Il Fatto Quotidiano continua ad attaccare Matteo Renzi: “Vuol trascinare i suoi pm (Cosimo Ferri, NdA) alla Consulta e pretende l’immunità retroattiva”. Il Giornale invece sostiene il contrario: “Sul Caso Open Renzi rinuncia all’immunità”.

Interessante intervista al giudice Nicola Gratteri sempre sul Fatto: “le mafie al Nord le hanno chiamate gli imprenditori”.