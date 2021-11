Tecnologia e turismo, le due "T" spose per il rilancio del comparto

Anche il turismo ha un futuro data-driven, ma per usare i dati dei clienti in maniera tale da anticipare i trend e indirizzare i flussi turistici attraverso efficaci campagne di digital marketing, bisogna prima sapere come si può mettere a frutto il tesoro dei Big Data. A questo proveranno a dare una risposta - attraverso studi, analisi e best practices - i tecnici e i politici chiamati a partecipare al convegno scientifico “Big Data e Turismo 2.0”, in programma a Como il prossimo venerdì 19 novembre a partire dalle ore 9,30 nella Sala Bianca del Teatro Sociale.

«Venerdì 19 novembre la città di Como sarà al centro di un convegno scientifico dedicato al Turismo 2.0 - spiega l’assessore al Turismo Livia Cioffi - attraverso la trattazione dei temi dei Big Data e della crescita della governance femminile nel settore. Ringrazio i 16 relatori di alto profilo tra studiosi, esperti del settore, professionisti, che ci condurranno alla scoperta di come le informazioni tracciate sul web possono essere interpretate per innovare le proposte turistiche verso nuovi orizzonti. La nostra città è la meta più indicata ad ospitare questo evento grazie alla sua esperienza in materia, al suo ruolo di rinomata eccellenza turistica nel panorama internazionale, e grazie alla rete di operatori qualificati pronti ad accogliere proposte e suggerimenti per innovarsi e diventare ancora più attrattivi».

Il convegno è organizzato dal Comune di Como - assessorato al Turismo, Cultura, Grandi Eventi e Comunicazione, in collaborazione con la Fondazione Alessandro Volta e i Lions Clubs International - Distretti 108Ib1 e 108A, con patrocino di Ministero del Turismo, Provincia di Como, Camera di Commercio Como-Lecco, Confindustria Como, Confcommercio Como, Università degli Studi dell’Insubria, Alma Mater Studiorum Università di Bologna - CAST, Centro Studi Avanzati sul Turismo.

Il settore turistico è tra i più direttamente e immediatamente influenzati dalla trasformazione digitale. I Big Data, generati dall’intreccio tra mondo fisico e digitale, sono alla base di questa trasformazione e permettono di accelerare i processi decisionali e l’efficienza operativa. La possibilità di reperire, integrare e analizzare grandi quantità di dati provenienti da fonti diverse è diventata centrale per gestire la varietà di informazioni generate da turisti e visitatori attraverso il web e i social network. I Big Data per il turismo offrono importanti informazioni sui comportamenti collettivi e sulla centralità delle destinazioni, sul rapporto tra luoghi, eventi, cose e persone. Questi dati complessi e differenziati consentono di implementare i processi decisionali delle aziende turistiche e di migliorare l’offerta, rispondendo adeguatamente alla complessità della domanda. Attraverso l’analisi di questa ingente mole di dati, strutturati e non strutturati, è possibile mettere a disposizione del settore turistico informazioni puntuali e dettagliate per lo sviluppo del settore. Questo cambio di paradigma impone l’utilizzo di nuovi strumenti, che tengano anche conto del valore aggiunto sempre più rilevante prodotto dalla governance femminile del settore. Se ne parlerà nel corso del convegno con un focus su best practice locali e nazionali.

