Renzi "Mai a destra, se il Pd va con M5S spazio enorme per noi"

ROMA (ITALPRESS) - "Non sono una bandieruola che pur di stare dov'è cambia la maggioranza: siamo al governo assieme alle destre che io definisco sovraniste ma non posso allearmi con Salvini e Meloni". Così il leader di Italia Viva Matteo Renzi commenta a "L'aria che tira" su La7 l'ipotesi del suo avvicinamento a destra. "Quando si andrà a votare, nel 2022 o nel 2023, con i sovranisti non ci sto; il PD dovrà decidere: se si allea con i 5 stelle, noi avremo uno spazio enorme, altro che il 2%", ha concluso Renzi. (ITALPRESS). ban/sat/red 16-Nov-21 17:10