Investimenti digitali, Bitpanda Pro sigla una partnership con l’exchange The Rock Trading

La piattaforma digitale di investimento Bitpanda ha acquisito il primo cliente istituzionale italiano per il proprio servizio di exchange Bitpanda Pro, siglando una partnership importante con The Rock Trading. Bitpanda Pro fornirà alla piattaforma l’accesso alle migliori condizioni di liquidità possibili attraverso il suo exchange regolamentato in Europa. Lanciato nell’agosto 2019, Bitpanda Pro è cresciuto a tal punto da quadruplicare il volume medio di trading giornaliero e triplicare il numero di trader attivi nella prima metà del 2021.

The Rock Trading è la più longeva piattaforma europea di trading e da 10 anni si impegna a garantire l’accesso al mondo delle criptovalute in maniera semplice e nel pieno rispetto delle normative europee. Bitpanda Pro consentirà alla piattaforma italiana di integrarsi facilmente con il proprio exchange attraverso API all'avanguardia, garantendo un'esperienza di scambio sicura e affidabile: i fondi, infatti, vengono conservati offline in soluzioni cold storage.

Trader esperti, investitori istituzionali, professionisti e molte aziende di successo con sede nell’UE - banche private, family office e asset manager - si affidano ogni giorno a Bitpanda Pro. La sinergia con The Rock Trading arriva a solo un mese di distanza dall’annuncio della prima partnership White Label tra Bitpanda e Fabrick. Una collaborazione che permette a fintech, a banche tradizionali e alle piattaforme online di ampliare la propria offerta facilitando l’accesso degli utenti finali agli investimenti in asset digitali: bitcoin, criptovalute, metalli preziosi, azioni frazionarie ed ETF.

“Bitpanda Pro è una piattaforma con un track record impeccabile, creata al 100% in house, che non dipende da terze parti ed è regolamentata in Europa - ha spiegato Orlando Merone, Country Manager di Bitpanda in Italia - Siamo lieti di questa partnership con The Rock Trading perché dimostra che il nostro impegno viene riconosciuto da uno dei più importanti player istituzionali in Italia, oltre a segnare un ulteriore passo verso l’accelerazione della trasformazione digitale nell’ecosistema nazionale del digital asset management”.

“The Rock Trading è impegnata da dieci anni nella creazione di una nuova industria nel mercato europeo nel rispetto delle regole e delle normative. La sinergia con Bitpanda Pro rappresenta un chiaro esempio di collaborazione attiva e condivisione di interessi comuni per garantire trasparenza e opportunità ai clienti, fornendo un ambiente sicuro e affidabile per accedere al mercato delle criptovalute” - ha spiegato Andrea Medri, CEO di The Rock Trading.