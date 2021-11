Una nave Us Navy intitolata a un attivista gay

Una nave della Marina è stata intitolata all'attivista per i diritti dei gay Harvey Milk, che fu costretto a dimettersi dall'esercito a causa del suo orientamento sessuale, ed è stata varata sabato scorso a San Diego. La Usns Harvey Milk è una petroliera di rifornimento, che rifornisce le portaerei in mare. "Ha fatto la differenza. Questo è il tipo di leader navale di cui abbiamo bisogno", ha detto il segretario della Marina Carlos Del Toro durante la cerimonia di battesimo.

La nave è stata co-sponsorizzata dalla senatrice degli Stati Uniti Dianne Feinstein (D-CA), che era il presidente del San Francisco Board of Supervisors quando Milk era nel consiglio. Lei ha annunciato pubblicamente l'assassinio di Milk nel 1978 all'età di 48 anni. È stato il primo funzionario eletto apertamente gay nello stato della California.

Al battesimo ha partecipato il nipote di Milk, Stuart Milk, che è il co-fondatore della Fondazione Harvey Milk. A causa dei protocolli Covid-19, l'evento non era aperto al pubblico.

La USNS Harvey Milk è una delle petroliere di una classe intitolata al deputato della Georgia e icona dei diritti civili John Lewis, che comprende anche navi intitolate a Sojourner Truth, Lucy

Milk ha servito in Marina come ufficiale subacqueo durante la guerra di Corea, in un periodo in cui i membri del servizio gay non erano autorizzati a riconoscere apertamente la loro sessualità.

Durante il suo periodo come istruttore subacqueo a San Diego, California, negli anni '50, i suoi supervisori lo sorpresero in un parco popolare tra gli uomini gay, secondo il nipote Stuart Milk.

Nel 1955, dopo che la Marina lo interrogò ufficialmente sul suo orientamento sessuale, fu costretto a dimettersi con il grado di tenente junior grade.

Milk è stato uno dei primi politici apertamente gay eletti alle cariche negli Stati Uniti, e il primo funzionario apertamente gay eletto in California.

Dopo essersi trasferito da New York in California, Milk ha contribuito a fondare la Castro Village Association, uno dei primi gruppi commerciali a maggioranza LGBTQ del paese. Nel 1977, è stato eletto al consiglio dei supervisori di San Francisco.

Mentre serviva come supervisore della città, Milk ha introdotto una legislazione per proteggere la comunità gay, compresa un'ordinanza sui diritti dei gay nel 1978 per vietare la discriminazione contro LGBTQ negli alloggi o nel lavoro. Lui e altri attivisti riuscirono anche ad abbattere la Proposizione 6, che avrebbe imposto il licenziamento degli insegnanti gay o lesbiche in California.

Meno di un anno dopo l'insediamento di Milk come supervisore della città, lui e il sindaco George Moscone furono colpiti a morte nel municipio di San Francisco da un ex collega supervisore della città per una disputa di lavoro.

Quando il suo assassino fu condannato a sette anni, scoppiarono rivolte per quella che molti percepirono come una sentenza clemente.