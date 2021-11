Uber segna il primo utile trimestrale eppure delude

Uber ha riferito risultati “così-così”, giovedì scorso, ma non si profila niente di buono per il gigante del ride-hailing. L'azienda ha visto il 39% di viaggi in più lo scorso trimestre rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, e il valore totale delle prenotazioni è aumentato del 67%. Uber ha fatto così bene, infatti, che ha finalmente riportato il suo primo profitto trimestrale.

Ma attenzione: l'investimento dell'azienda nella società cinese di auto a guida autonoma Didi è crollato di 3,2 miliardi di dollari, anche se non ha realizzato quelle perdite. E le previsioni di profitto di Uber per questo trimestre sono arrivate peggio del previsto.

Il servizio di consegna di cibo di Uber è stato un regalo l'anno scorso: il calo nel suo segmento di ride-hailing è stato - almeno in parte - compensato da Uber Eats, che ha quasi triplicato le sue entrate l'anno scorso rispetto all'anno precedente. Ma non è ancora redditizio, anche se il segmento ride-hailing ha registrato un profitto di più di 500 milioni di dollari lo scorso trimestre. E questo non aiuterà a placare gli investitori impazienti, che avevano già mandato le sue azioni giù dell'11% quest'anno prima dell'annuncio.

Uber non è l'unica azienda di "sharing economy" a preoccuparsi dei lockdown dovuti alla pandemia: Airbnb ha avvertito in precedenza che questa estate - di solito il periodo più attivo per il gigante delle case vacanza - potrebbe essere un periodo debole. Quello che non aveva previsto era che la tendenza a lavorare da casa avrebbe permesso ai vacanzieri di mescolare il lavoro con il piacere, facendo viaggi più lunghi e più frequenti. Questo ha aiutato a spingere il suo profitto su di un massiccio 280% rispetto all'anno scorso, che potrebbe essere il motivo per cui gli investitori hanno inizialmente mandato le sue azioni su del 3%.

Uber ha riferito risultati “così-così”, giovedì scorso, ma non si profila niente di buono per il gigante del ride-hailing. L'azienda ha visto il 39% di viaggi in più lo scorso trimestre rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, e il valore totale delle prenotazioni è aumentato del 67%. Uber ha fatto così bene, infatti, che ha finalmente riportato il suo primo profitto trimestrale.

Ma attenzione: l'investimento dell'azienda nella società cinese di auto a guida autonoma Didi è crollato di 3,2 miliardi di dollari, anche se non ha realizzato quelle perdite. E le previsioni di profitto di Uber per questo trimestre sono arrivate peggio del previsto.

Il servizio di consegna di cibo di Uber è stato un regalo l'anno scorso: il calo nel suo segmento di ride-hailing è stato - almeno in parte - compensato da Uber Eats, che ha quasi triplicato le sue entrate l'anno scorso rispetto all'anno precedente. Ma non è ancora redditizio, anche se il segmento ride-hailing ha registrato un profitto di più di 500 milioni di dollari lo scorso trimestre. E questo non aiuterà a placare gli investitori impazienti, che avevano già mandato le sue azioni giù dell'11% quest'anno prima dell'annuncio.

Uber non è l'unica azienda di "sharing economy" a preoccuparsi dei lochdown dovuti alla pandemia: Airbnb ha avvertito in precedenza che questa estate - di solito il periodo più attivo per il gigante delle case vacanza - potrebbe essere un periodo debole. Quello che non aveva previsto era che la tendenza a lavorare da casa avrebbe permesso ai vacanzieri di mescolare il lavoro con il piacere, facendo viaggi più lunghi e più frequenti. Questo ha aiutato a spingere il suo profitto su di un massiccio 280% rispetto all'anno scorso, che potrebbe essere il motivo per cui gli investitori hanno inizialmente mandato le sue azioni su del 3%.